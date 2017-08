Coopman in actie tegen Club? Dan ziet Essevee heel wat euro's van bankrekening verdwijnen

FDZ en PJC

7/08/17 - 07u54

Net geen één miljoen euro: dat is de som die Zulte Waregem aan Club Brugge moet betalen als Sander Coopman (22) vrijdag speelt. Blauw-zwart bekwam bij de huurovereenkomst van de middenvelder dat hij niet mag aantreden tegen zijn moederclub. Mocht Francky Dury Coopman toch opstellen, dan moet Essevee dus een waanzinnig hoge compensatie betalen van net geen één miljoen euro. Dat zal de fusieclub uiteraard niet laten gebeuren, waardoor het zijn draaischijf op de tribune moet zetten. Vorig seizoen kwam Coopman ook al op uitleenbasis uit aan de Gaverbeek, maar toen was er geen gelijkaardige clausule, tot onvrede van toenmalig Club-coach Michel Preud'homme. Wellicht komt Doumbia of Oldrup Jensen in de basis bij Zulte Waregem.