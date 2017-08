Dennis trekt Club opnieuw over de streep tegen Eupen

Dries Mombert

6/08/17 - 21u50

© photo news.

Club Brugge heeft het leiderstrio aan kop van het peloton in de Jupiler Pro League vervolledigd. Blauwzwart begon met een valse noot tegen Eupen, maar mocht dankzij een alweer scorende Emmanuel Dennis toch vieren. De Nigeriaan lokte eerst een penalty uit en zette Club halverwege de tweede helft met een knappe individuele actie op weg naar een 3-1-zege.

Na de makke Europese prestatie tegen het Turkse Basaksehir had Club iets recht te zetten in zijn eerste thuiswedstrijd van het seizoen. Club-coach Ivan Leko had voor het treffen met Eupen geen plaats voor Stefano Denswil in zijn selectie, oude krijger Timmy Simons werd dan weer bedacht met een basisplaats centraal achterin.



De openingsfase liet geen onuitwisbare indruk na in het Jan Breydelstadion. Al had Nakamba iets leuks in gedachten op het kwartier. De Zimbabwaan poeierde het leer van wel heel erg ver naar de Eupense kooi. Meer dan de vuisten van doelman Van Crombrugge schroeien, deed zijn loeier evenwel niet.



De echte donderslag bij heldere hemel moest op dat moment nog volgen. Diagné dook gevat op in de rug van de Brugse afweergordel en voor iedereen het goed en wel besefte, lag de 0-1 in Horvaths doel te blinken.



Club moest aan het werk. En net wanneer de nood het hoogst is, kijkt men in Brugge dezer dagen in de richting van Emmanuel Dennis. De aalvlugge Nigeriaan trok zich op gang en werd even later ongelukkig onderuit geschoffeld in de zestien. Penalty voor Club en een koud kunstje voor Jelle Vossen: 1-1.