Anderlecht klopt KV Oostende zonder nukkige Teo

Door: Pieter-Jan Calcoen

6/08/17 - 19u56

© belga.

Anderlecht heeft een probleem-Teodorczyk. De Poolse spits was weer erg zwak en trok na zijn wissel naar de kleedkamer. Zonder Teo knokte paars-wit zich naar een 1-0-zege tegen KV Oostende, Hanni zorgde voor de goal.

Kevin De Bruyne zat vanavond op de tribune van het Astridpark. Een mens zou denken dat dat de voetballers van Anderlecht en KV Oostende zou inspireren tot een wervelende match - de Rode Duivel van Manchester City is immers een wereldster -, maar dat viel voor de rust grotendeels tegen. De goeie flarden werden afgewisseld met te traag en te stereotiep spel. Spijtig. Voor De Bruyne én voor ons.



Anderlecht begon nochtans goed. Een afstandspoging van Dendoncker kon Proto niet in verlegenheid brengen. Hetzelfde kon gezegd over een volley van Teodorczyk en een vrije trap van Hanni. Dan kon Onyekuru, die zijn competitiedebuut vierde, de fans meer beroeren. Als hij aan de bal kwam, maakte het stadion zich op voor een flits. Al te vaak ontbrak het echter aan precisie bij Onyekuru, op die ene rush na, maar toen trok Tomasevic aan de noodrem.



Na de pauze ging paars-wit nadrukkelijk op zoek naar zijn eerste doelpunt van dit seizoen. Het stuitte evenwel meteen drie keer op Proto. Voor Weiler was die derde redding het signaal om nog voor het uur in te grijpen: hij haalde Teodorczyk naar de kant voor Kiese Thelin. De Pool, alweer dramatisch, groette eerst de hele bank, maar stoof dan naar binnen. Is het krediet op?



Ook zonder Teo bleef de landskampioen drukken - in die mate zelfs dat ook KV Oostende kansen kreeg op de counter. Pas in minuut 78 kreeg Anderlecht een beloning voor zijn aanvalslust. Onyekuru glipte door de buitenspelval, zag zijn puntertje gestuit door Proto, maar Hanni kon de rebound binnenwerken in een leeg doel: 1-0. Een verdiende bonus.



In de slotminuten consolideerde Anderlecht en kon KV Oostende nooit écht meer dreigen, waardoor paars-wit de competitie met vier punten start. Een al bij al geslaagd begin. KV Oostende daarentegen staat laatste met nul punten en kon nog niet scoren in twee matchen. Rest de vraag wat De Bruyne van het doelpunt vond? Wel, dat heeft hij niet meer gezien. Een kwartier voor tijd verliet hij zijn zitje. We konden hem begrijpen.