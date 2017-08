Kijk nu LIVE naar VISTA!, de voetbalwebcast op HLN.be

Door: redactie

7/08/17 - 18u30

© Bart Leye.

video Elke maandagavond omstreeks 18.30 uur kan je de gratis nieuwe webcast VISTA! bekijken op HLN.be en proximus-sports.be. Elke week bespreken de experts van Het Laatste Nieuws en analisten van Proximus 11 samen met een bekende studiogast het voorbije voetbalweekend en blikken ze vooruit naar de komende week.

Aflevering 2: Faris Haroun



Antwerp-middenvelder Faris Haroun is onze gast in de tweede aflevering van VISTA! De Great Old begon aan het seizoen met 4 op 6. Opmerkelijk, gezien de tegenstanders Anderlecht en AA Gent waren. Met Haroun hebben we het uitgebreid over de revival van RAFC.



HIER kan u de gesigneerde bal winnen.