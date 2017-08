Antwerp dompelt Gent dieper onder in crisis

Rudy Nuyens

Antwerp dompelde Gent nog wat dieper onder in de crisis die de club sinds de Europese uitschakeling tegen Altach in zijn greep heeft. De Buffalo's toonden tegen Antwerp wel veel goeie wil, maar daar bleef het ook bij. Antwerp profiteerde maximaal met een doelpunt van Jaadi en viert zijn terugkeer in eerste klasse met een 4 op 6 tegen Anderlecht en AA Gent.

In die omstandigheden mochten Dylan Bronn - rechts in de driemansdefensie - en Deiver Machado - links op de flank - hun debuut voor AA Gent vieren. Machado begon verdienstelijk, maar zakte daarna wat weg. Bronn stond defensief zijn mannetje en zorgde ook voor een deftige toevoer in de opbouw. AA Gent kwam niet als een bende geslagen honden aan de aftrap. Het voetbalde als een team dat in zijn eer gekrenkt was: voetbaltechnisch was het absoluut geen top, maar de ploeg straalde wel veel goeie wil uit. Antwerp moest in de aanvangsfase achteruit en had een pak overtredingen nodig om Gent af te stoppen. Bij momenten stond er bij de 'Great Old' een lijn van zes mensen achteraan. Maar de organisatie van Antwerp - met Koné in plaats van de geblesseerde Van Steenkiste en Dequévy in plaats van Limbombe - werkte wel. AA Gent kwam voor de rust nauwelijks aan doelgevaar. Sylla kon net niet bij een afgeweken voorzet van Milicevic, Kubo knalde een mogelijkheid over, maar de enige echte kans kwam er uit een voorzet van Bronn. Kubo kopte naast, een beetje naar het beeld van zijn match. De Japanner kwam vaak te laat in de duels en maakte te vaak de verkeerde keuzes.



Het grootste gevaar kwam voor de rust van Antwerp. Haroun kreeg na een hoekschop plots alle ruimte om in te koppen, maar hij mikte ver naast. Thoelen had geen enkel verhaal op een zondagsschot vanop 40 meter van Jaadi, maar het doelhout sprong de Gentse doelman bij. Die hulp viel even later weg toen Esiti de bal zomaar inleverde bij Jaadi, die de bal deze keer perfect in de verste hoek joeg. © photo news.