Philippe Clement na gelijkspel: "Jammer"

Michaël Vergauwen

6/08/17 - 00u03

© photo news.

Waasland-Beveren-trainer Philippe Clement reageerde ontgoocheld na het gelijkspel van zijn ploeg tegen KV Mechelen. "Wij begonnen het best aan de match, maar net als vorige week sloop er nadien twijfel in de ploeg om op dat sterke begin verder te gaan", vertelde Clement. "We kwamen goed uit de kleedkamer na rust en verzamelden een pak kansen. Jammer dat we twee weken na elkaar op deze manier punten verliezen. Ik zag wél propaganda voor het voetbal. Op deze manier proberen we supporters te verleiden, door ook risico's te nemen in plaats van enkel te focussen op de organisatie. Al win ik liever één keer dan dat ik twee keer op rij gelijk speel. We blijven echter voetballen en kunnen hierop bouwen. Ik moet deze groep in zichzelf te laten geloven. Dat lukt aardig, Ampomah is daar een mooi voorbeeld van", besloot een strijdvaardige Clement.