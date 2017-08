Zulte Waregem zet tienkoppig STVV opzij

Jonas Van de Veire

5/08/17 - 22u20

Zulte Waregem blijft leider. De bekerwinnaar dankte Anderlecht-producten Michaël Heylen en Aaron Leya Iseka voor de goals. Én STVV'er Damien Dussaut, voor de oerdomme rode kaart net na rust.

Hooggespannen verwachtingen in het Regenboogstadion. Dat heb je nu eenmaal als je op de openingsspeeldag met 0-5 wint. Francky Dury gaf aan dezelfde elf namen vertrouwen. Ook bij STVV was de hoop groot, na de stuntzege tegen AA Gent. Al kon Bartolomé Marquez nu geen beroep doen op doelpuntenmaker Igor Vetokele, geblesseerd aan de hamstrings. Yohan Boli verving hem.



De hoge verwachtingen konden evenwel niet ingelost worden voor rust. Nochtans was Zulte Waregem met een flitsende aanval aan de avond begonnen. Op links passeerde de bal vlotjes de voeten van De Sart, De fauw en De Pauw. Alleen mikte Coopman naast. Nadien veel irritante fouten én slordige passes. Ook Olayinka - vorige week nog uitblinker - kon erover meepraten. Hij lanceerde knullig Gueye, die spectaculair ging liggen bij een tackle van Heylen. De Senegalees, vorig jaar nog bij Essevee, kreeg amper één minuut later weer een kans. Nu na slordig balverlies van Derijck. Bostyn bracht redding.



Toch was het vooral de thuisploeg die de match in handen nam. Kaya kon met een plaatsbal Pirard niet verontrusten. Een kopbal van Heylen, een metertje naast, kon dat evenmin. Een staalharde knal van De Pauw pareerde de doelman met zijn vuisten. Echt grote kansen waren het niet. STVV kon dan ook met een goed gevoel aan de tweede helft beginnen. Toch duurde dat niet lang, want Damien Dussaut besliste eigenhandig om alle kansen van zijn ploeg te fnuiken. Met geel op zak ging de Fransman driest in op Kaya. Ref Van Driessche kon niet anders dan hem naar de kleedkamer sturen. Wát een pipo, die Dussaut.



Essevee bedankte drie minuten later al. Heylen liep goed in op een uitstekende voorzet van De Pauw (1-0). De fusieclub drukte nadien het gaspedaal volledig in. Hamalainen zag een bliksemschicht centimeters naast de verste paal verdwijnen. En Olayinka zag zijn harde kopbal gered door Pirard. Bij een volgende wervelende aanval via de Nigeriaan en Coopman belandde de pal tegen de hand van Texeira. De ingevallen Leya Iseka zette de strafschop feilloos om (2-0). Bijna schroefde Kaya het indrukwekkende doelpuntensaldo van Zulte Waregem (zeven gescoorde goals en geen geïncasseerd) nog wat op. Maar Kaya trof de paal. Ondertussen galmde 'Francky Dury, wij worden kampioen door het Regenboogstadion'. Wel, Essevee mag volgende week bewijzen. Dan wacht de eerste écht grote test, thuis tegen Club Brugge.