Aangenaam kijkstuk tussen Waasland-Beveren en KV Mechelen levert geen winnaar op

Waasland-Beveren is op de eigen Freethiel niet verder gekomen dan een 2-2-gelijkspel tegen KV Mechelen. De thuisploeg kwam twee keer op voorsprong, maar Malinwa knok zich tot twee keer toe terug in de match. Morioka en Rits waren telkens de doelpuntenmakers. Voor beide ploegen is het al het tweede gelijke spel van deze nog erg prille jaargang.

Waasland-Beveren had vertrouwen getankt tegen Racing Genk en begon met veel overtuiging aan de eerste thuispatch van het seizoen. Gano mocht al vroeg in de match alleeen op doel af gaan, maar kraakte zijn schot. Daarna zakte het tempo en was het lang wachten op nieuw doelgevaar. Op het half uur was daar dan plots Morioka. De Japanse recordaankoop van de Leeuwen kopte een gemeten voorzet van Jans perfect tegen de netten. Lang kon de thuisploeg echter niet genieten van die voorsprong. Nauwelijks twee minuten later maakte Rits gelijk. De middenvelder werd slim diep gestuurd en liet doelman Goblet geen schijn van kans. 1-1 was een terechte ruststand.



De tweede helft kon niet beter beginnen voor de thuisploeg. De snelle Ampomah vond de volledig vrijstaande Morioka, die zijn tweede van de avond simpel binnen duwde. KV Mechelen reageerde en ging nadrukkelijker op zoek naar een doelpunt. Waaslnd-Beveren zag het graag gebeuren en rekende op een snelle uitbraak. Het resultaat was een zeer open tweede helft met kansen bij de vleet aan beide kanten. Met nog een kwartier op de klok verkeek Beverengoalie Goblet zich dan volledig op een vrije trap van Rits, met de 2-2 tot gevolg. De thuisploeg zette dan nog alles op alles en kwamen nog dicht bij de winning goal, maar invaller Boljevic liet na om te scoren. Zo bleef het bij 2-2, een resultaat waar allicht vooral de bezoekers blij mee zullen zijn.