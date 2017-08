Moeskroen profiteert als eerste van videoref, maar gaat kansloos onderuit tegen Charleroi

Door: redactie

5/08/17

Een efficiënt Charleroi heeft op de tweede speeldag van de Jupiler Pro League de scalp genomen van Moeskroen: 2-5. Tijdens de 0-3-tussenstand heeft het elftal van Rednic voor het eerst in de competitie profijt gehaald uit de Video Assistant Referee (VAR).

Na amper drie minuten voetballen was Moeskroen al op achtervolgen aangewezen. Godeau gleed een ongevaarlijke voorzet van Fortuna ongelukkig in eigen doel. Charleroi kon niet voortbouwen op die 0-1, maar bij de volgende mogelijkheid was het weer raak voor de Zebra's. Lukebakio sneed naar binnen en haalde vervolgens uit. Butez zette zijn hand er maar half tegen, waardoor het leer alsnog in doel dwarrelde.



Op slag van rust ging Nurio liggen na een duwfout van Vojvoda. Scheidsrechter Wim Smet twijfelde en wees naar de stip. Pollet nam zijn verantwoordelijkheid en schoof de 0-3 tegen de touwen. Scheidsrechter Wim Smet dacht op slag van rust een penaltyfout van Dodi Lukebakio op Fabrice Olinga gezien te hebben, maar was niet honderd procent zeker. De ref vroeg hulp aan zijn video-assistent, riep de beelden op, bekeek ze aan de zijlijn en besliste na een drietal minuten het leer dan toch op de stip te leggen. Bolingi zette vervolgens de strafschop met een gelukje om. In de tweede helft bleven de netten trillen. Lukebakio en Dessoleil scoorden voor Charleroi, terwijl Govea aan de overkant raak trof. In het laatste halfuur vielen er geen doelpunten meer, al beging Butez wel nog hands, en zo moest Vojvoda de laatste tien minuten in doel afwerken.