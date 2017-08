Kalinic, Rinne, Andrijasevic en Simon niet in selectie AA Gent voor Antwerp, Thoelen neemt plaats tussen palen in

Niels Poissonnier

5/08/17 - 20u55

© belga.

AA Gent moet het tegen Antwerp FC met Yannick Thoelen in doel doen. Lovre Kalinic is namelijk nog niet hersteld van zijn twee gebroken tenen en zijn vervanger Jacob Rinne maakt geen deel uit van de selectie voor het duel van morgen. De Zweed zou geblesseerd zijn.



En ook Franko Andrijasevic en Moses Simon maken geen deel uit van de Gentse selectie. De Kroaat kreeg donderdag in Oostenrijk een serieuze klap in de nek. Volgens het onderzoek viel de schade mee, maar blijkbaar komt Antwerp toch te vroeg  Ook Simon is out.