Anderlecht voor vol huis tegen KV Oostende

5/08/17 - 16u45

De competitiewedstrijd van morgenavond (18u) op de tweede speeldag in de Jupiler Pro League tussen RSC Anderlecht en KV Oostende is uitverkocht, zo maakte Anderlecht bekend.

Voor paars-wit is het de eerste thuiswedstrijd in deze competitie, na het scoreloos gelijkspel van vorige week in de openingswedstrijd op bezoek bij Antwerp. In de Supercup trakteerde Anderlecht zijn fans enkele weken geleden wel al op een 2-1 thuiszege tegen Bekerwinnaar Zulte Waregem.



Het is eerder opvallend dat het Astridpark zo vroeg op het seizoen reeds uitverkocht is, al zullen de landstitel en de transferpolitiek van de club - met het aantrekken van enkele ronkende namen - daar wel voor iets tussen zitten. "Intussen draait onze abonnementsverkoop op volle toeren en vliegen ook de losse tickets vlot de deur uit", laat de club weten. "Dat betekent dat de wedstrijd volledig uitverkocht is. Er zullen dus geen losse tickets meer verkrijgbaar zijn."