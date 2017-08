Mpoku, Edmilson en Dossevi: jongens waarvoor je op de banken gaat staan

Frank Dekeyser

Het oogt mooi: een voorste linie - achter diepe spits Sá - met Edmilson, Mpoku en Dossevi. Zij trokken Standard over de streep in de tweede helft. Uit een coma ontwaakt.

Je hebt zo van die spelers die een publiek weten te begeesteren. Spelers met een bovengemiddelde techniek die voor de creativiteit moeten zorgen in een ploeg. Bij Standard rekenen ze daarvoor op Mpoku, Edmilson en Dossevi. Alledrie dat tikkeltje meer dan de rest van de ploeg. Een versnelling, een dribbel, onversneden techniek. Jongens waarvoor je op de banken gaat staan, flitsenvoetballers.



Geflitst werd er gisteren voor de rust allerminst op Sclessin. Verkrampt. De opbouw van achteruit was slordig - hoeveel lange ballen zouden Scholz en Laifis getrapt hebben? De aanvallers kregen geen bruikbare bal en zaten zelf ook niet in de wedstrijd. Edmilson begon scherp, maar viel snel terug. Dossevi was de Dossevi van vorig seizoen: te slap, te mak. Mpoku was nog de enige die voor wat balvastheid zorgde. Maar zonder steun....