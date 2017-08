Of hoe een droomdebuut van Vukovic razendsnel veranderde in een nachtmerrie

Door: Kjell Doms

Eén helft freewheelde Danny Vukovic door zijn debuut in de Genkse goal. Tot de Australiër in de fout ging op een verschrikkelijke terugspeelbal van Sander Berge. Mpoku telde Genk nadien helemaal uit.

Zoals verwacht maakte Danny Vukovic gisteren zijn debuut voor Racing Genk. Het moet even slikken geweest zijn toen Danny Vukovic vlak voor de aftrap in de richting van de Standard-aanhang stapte. Het Luiks publiek leefde op hoop en maakte zich op voor de strijd. Maar een Australiër is niet zo snel onder de indruk, Aussies kunnen wel wat hebben. Vijfenveertig minuten later, bij het affluiten van de eerste helft, weerklonken de eerste fluitjes in zijn rug. Vukovic overleefde het eerste deel van zijn vuurdoop met verve. Niet dat de vervanger van Mathew Ryan wereldschokkende reddingen uit zijn mouwen moest schudden. Hij raakte de bal meer met de voeten dan met de handen.

Standard trapte niet één keer tussen de palen, enkel een knal van Edmilson vroeg in de partij zeilde over. Één keer dreigde onheil. Vukovic had iets te veel tijd nodig met een terugspeelbal van Schrijvers en moest zich reppen om het leer over de zijlijn te werken voor de aanstormende Mpoku. Het signaal voor het Luikse publiek om wild te keer te gaan, maar echt onder de huid kruipen van Vukovic konden ze nooit. Vukovic straalde rust en zelfvertrouwen uit, geen vuiltje aan de lucht. Genk had aan één geniale ingeving van Schrijvers zelfs genoeg om op voorsprong te komen. Bal aan de voet stormde hij op Scholz af. Een overstapje en met rechts in de korte hoek voorbij Ochoa. Knappe goal én een verdiende voorsprong.

'Is dit nu die Hel, mate', fluisterde Vukovic Colley in het oor op weg naar de kleedkamer. 't Zou snel keren. Het was een eigen ploegmakker die plots ging spookrijden. Een verschrikkelijke terugspeelbal was het van Sander Berge. Hoog en zonder snelheid, richting de eigen zestien. Het leer dwarrelde tussen de aanstormende Edmilson en Vukovic. De Braziliaan won het luchtduel en kopte binnen, Vukovic keek verdwaasd om zich heen. Waarom Vukovic die bal niet gewoon pakt of wegbokst is ons een raadsel. Geel en een onrechtstreekse vrijschop wegen toch niet op tegen zo'n knullige tegengoal. Het veranderde de complexiteit van de match volledig. Plots ging het wel stormen in Luik, plots ging het wel spoken op Sclessin. Tien minuten later waren de rollen helemaal omgedraaid. Dossevi trok voor, Heynen had alleen oog voor de bal en Mpoku nam in één tijd over. Vukovic volledig kansloos en 2-1. Of hoe een droomdebuut razendsnel veranderde in een nachtmerrie.