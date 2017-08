Broers die de degens kruisen in de Belgische eerste klasse: Julien en Alexis De Sart zijn niet de eersten

Door: redactie

5/08/17 - 06u00

© PHOTO NEWS.

Broederstrijd tussen Julien en Alexis De Sart vanavond. De ene middenvelder bij Zulte Waregem, de ander bij STVV. De voorbije decennia stonden al meermaals broers lijnrecht tegenover elkaar. Bij deze: de opvallendste familieduels van de voorbije dertig jaar.

Dante en Toni Brogno: samen op het scorebord Allebei geboren met een neus voor goals. Dat bewezen ze in het seizoen '97-'98 door voor de enige doelpunten te zorgen in Westerlo - Charleroi. Toni lukte de openingsgoal voor de bezoekers, maar broertje Dante zorgde tien minuten voor affluiten alsnog voor een puntendeling. Ook twee seizoenen later vond het Belgisch-Italiaanse duo de weg naar doel. In de heenwedstrijd scoorde Dante voor Charleroi. Enkele maanden later was Toni aan het feest. Toni en Dante Brogno. © PHOTO NEWS.

Serge, Daniel en Donatien Kimoni: Nooit op één veld Keuzestress voor de ouders van de gebroeders Serge, Daniel en Donatien Kimoni. Nooit konden zij hun drie zoons tegelijk aan het werk zien. Terwijl Serge de kleuren van onder meer Seraing en Club Brugge verdedigde, was Daniel actief bij Standard en Genk. De derde telg, Donatien, speelde dan weer voor FC Luik op het hoogste niveau. Opvallend: alleen Serge en Donatien stonden nooit in een rechtstreeks duel tegenover elkaar.

Michal en Marcin Zewlakow: Geen broederlijk delen bij de tweeling Terwijl Marcin de doelpunten maakte, probeerde Michal ze te verhinderen. In de periode '99-02 maakte de Poolse tweeling het mooie weer bij Moeskroen. Nadien trok Michal naar Anderlecht. In de zes duels die volgden trok de verdediger maar liefst vier keer aan het langste eind. Hoezo, broederlijk delen? In het seizoen '04-'05 haalde Marchin zijn gram. In de enige overwinning die hij behaalde tegen zijn broer scoorde de Pool de beslissende tweede treffer. © photo_news.