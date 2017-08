Verloren zoon Mpoku bezorgt Standard eerste driepunter

Door: redactie

4/08/17 - 22u22

© belga.

De laatste zes thuismatchen won Standard telkens tegen Genk en daar wilden de Limburgers vanavond een stokje voor steken. De Genkenaars kwamen in de eerste helft op voorsprong via de vinnige Siebe Schrijvers. Na de koffie knokte Standard zich met dank aan een bizarre goal van Edmilson terug in de wedstrijd. Verloren zoon Paul-José Mpoku bezorgde zijn team dan toch de eerste driepunter van het seizoen.

Transferitis bij Belfodil? Het heeft er althans alle schijn van. Standard-coach Sa Pinto verweet de aanvaller een gebrek aan inzet op training en hield de Algerijn buiten de selectie vanavond. Zo kreeg Edmilson een basisstek - net als Fai, die de plaats van Goreux innam op de rechtsback. Aan de overzijde posteerde Albert Stuivenberg de Australische doelman Vukovic voor het eerst tussen de palen. Amine Khammas, een youngster, kreeg op op de linksback dan weer zijn kans. Maehle verving, in vergelijking met de match tegen Waasland-Beveren, Nastic als rechtervleugerverdediger.



Albert Stuivenberg mocht zeer tevreden zijn over de prestatie van zijn jonge jongens voor de pauze. Standard begon nochtans gretig, maar Genk nam al snel het commando helemaal over. Op een eerste bal tussen de palen was het wachten tot halfweg het eerste bedrijf. Het schotje van Buffel was een makkelijk prooi voor Ochoa. Tien minuten voor de pauze was het wél raak voor de Limburgers. Schrijvers zette Scholz helemaal voor schut met een simpel overstapje en fusilleerde Ochoa in de korte hoek: 0-1, een verdiende voorsprong en meteen ook de stand bij de rust. Lees ook Standard ontwaakt uit coma

Of hoe een droomdebuut van Vukovic razendsnel veranderde in een nachtmerrie

HERBELEEF hoe Standard na de pauze scheve situatie kon ombuigen tegen RC Genk



Speel mee: de gouden 11 & win 25.000 euro cash! © belga.