Standard en Genk openen vanavond tweede speeldag

4/08/17 - 08u31 Bron: Belga

Met een topaffiche tussen Standard en Racing Genk wordt vanavond de tweede speeldag in de hoogste voetbalklasse op gang getrapt.

De twee ploegen startten afgelopen weekend boordevol ambitie aan de nieuwe competitie nadat ze vorig seizoen allebei tot play-off 2 waren veroordeeld. Maar zowel Standard als Genk liet meteen punten liggen, de Rouches in Mechelen (1-1) en de Limburgers thuis tegen Waasland-Beveren (3-3). Opnieuw met punten morsen kan voor beide teams de seizoensstart hypothekeren, zeker met lastige verplaatsingen naar Antwerp (voor Genk) en STVV (voor Standard) in het verschiet. Aftrap op Sclessin om 20u30.



Morgen staan vier affiches op het programma. Om 18 uur speelt Moeskroen gastheer voor Charleroi. Voor beide teams lonkt een knappe 6 op 6. Moeskroen, getipt als dé degradatiekandidaat, verraste vorige zondag op het veld van Oostende (0-1) terwijl de Karolo's in eigen huis Kortrijk klopten (1-0). De Kerels ontvangen om 20 uur Lokeren, dat vorige week met 0-4 werd afgetroefd door Club Brugge. Op hetzelfde moment gaat KV Mechelen op bezoek bij het Waasland-Beveren van Philippe Clement.



In de laatste wedstrijd van morgenavond treffen Zulte Waregem en STVV elkaar in het Regenboogstadion (20u30). De Bekerwinnaar haalde op speeldag 1 verschroeiend uit bij Eupen (0-5), terwijl STVV al even knap titelkandidaat AA Gent versloeg (3-2).



Zondag is het de beurt aan de ploegen die deze week Europees in actie komen. In de namiddag (14u30) krijgt AA Gent promovendus Antwerp over de vloer. De Great Old begon met een kleine stunt aan de competitie door vorige vrijdag in de Bosuil kampioen Anderlecht in bedwang te houden (0-0). Paarswit staat om 18 uur in het Vanden Stockstadion tegenover Oostende. Om 20 uur sluit Club Brugge de speeldag af met een thuismatch tegen Eupen. Blauwzwart startte de competitie sterk maar kreeg Europees wel een fikse tik na de kansloze uitschakeling tegen het Turkse Basaksehir in de Champions Leaguevoorronde. Voor de jongens van Ivan Leko wacht wel nog het vangnet van de Europa League (play-offs).