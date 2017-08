VTM-programma "Stadion" keert terug op 10 september

Door: redactie

Op zondag 10 september is het VTM-programma "Stadion" terug, met vanaf dan elke zondag twee uitzendingen rond Belgisch voetbal, de Rode Duivels en het beste buitenlandse voetbal. Dat meldt de zender op haar website. Bij de start van de competitie, vorig weekend, konden voetbalfans al terecht op Vier, voor het nieuwe "Sports Late Night", en op Canvas, voor "Extra Time". Vanaf 10 september komt "Stadion" daar dus weer bij. Elke zondag om 18 uur is er een uitzending met Maarten Breckx, en om 23 uur met Tom Coninx.

In de uitzending van 23 uur krijgt Coninx versterking van studiogasten zoals Aad de Mos, Jan Boskamp, Herman Brusselmans en Gilles De Bilde.



Voor dit voetbalseizoen beschikt VTM niet langer over de uitzendrechten van het Belgische eersteklassevoetbal. Die exclusieve rechten kwamen in handen van Telenet en Vier. Maar dankzij het recht op vrije nieuwsgaring mag VTM elk weekend wel nog altijd 15 minuten samenvattingen van wedstrijden uit de Jupiler Pro League uitzenden.