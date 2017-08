Dino Arslanagic: "Antwerp kan net als Oostende snel heel goed worden"

Door: Stijn Joris

3/08/17 - 06u00

© photo news.

De transfer van Dino Arslanagic (24) van Moeskroen naar Antwerp deed weinig stof opwaaien, maar de verdediger bewees tegen Anderlecht wel meteen zijn waarde. Hij hoopt na een halfjaar op Le Canonnier opnieuw een stap vooruit te zetten bij de Great Old.

Je bent voor het eerst bij een Vlaamse club terechtgekomen. Hoe voelt dat?

"Het is geen enorm verschil. Er zitten trouwens heel wat Franstaligen in de ploeg. Antwerp kwam met een mooi project naar me toe. Het stamnummer 1, uitstekende fans en een club met een ziel. Luciano D'Onofrio haalde me destijds ook naar Standard, ook al vertrok hij kort daarna. Deze club heeft toekomst. De kans deed zich voor en ik heb ze met beide handen gegrepen."



Met Bölöni werkte je nog niet samen. Hoe verliep die eerste kennismaking?

"Ik had met Réginal Goreux over hem gesproken. Hij zei me dat hij een goede coach is, direct, maar eerlijk. Ik heb even met de trainer gebeld. Hij vroeg hoe mijn voorbereiding verliep en of ik in vorm was en enkele dagen later stond ik aan de aftrap tegen Anderlecht."



Dat liep meteen gesmeerd. Jullie hielden gelijk de nul tegen de landskampioen.

"Ja, en dat na één training op tactiek en stilstaande fases. In één dag moest ik alle voornamen leren. (grijnst) Dat maakte ik nooit eerder mee, maar we pakten een belangrijk punt."



De samenwerking met Batubinsika verliep bijna vlekkeloos. Kunnen jullie tot een vast duo uitgroeien?

"Hij is een speler om in de gaten te houden. Het klikt wel tussen ons, maar de spelersgroep gaat nog evolueren. Hopelijk blijven de resultaten ook verbeteren."



Had je het bij Moeskroen al na zes maanden gehad?

"Er is veel gezegd en geschreven, maar ik zat goed bij Moeskroen. Ik kreeg er veel appreciatie van de coach en werd er snel kapitein. Ik had nog een contract voor één seizoen. Andere spelers kregen een salarisverhoging, maar met mij werd er niet gepraat. Er was een afspraak met de club dat ik bij een goed bod kon vertrekken. Antwerp bood me een contract voor drie jaar en dat kon ik moeilijk weigeren. Ik speelde niet mee in de oefenwedstrijd tegen KV Mechelen omdat mijn manager me die ochtend van het voorstel van Antwerp op de hoogte bracht. Ik wou me niet blesseren."



Is Antwerp opnieuw een stap vooruit voor jou?

"Moeskroen was een stap terug om weer meer te spelen. Dat is gelukt en we hebben ons gered. Alles verliep altijd correct, maar Antwerp is een mooi project. Een beetje zoals Oostende. We kunnen snel tot een hele goede ploeg uitgroeien. Daarom is dit een stap voorwaarts."



Bij Standard kende je een lastige periode met enkele foutjes en je belandde steeds vaker op de bank of zelfs op de tribune. Heb je daar een streep onder kunnen trekken?

"Ik kreeg in twee wedstrijden een etiket opgekleefd omdat ik tegen Oostende een strafschopovertreding maakte en enkele dagen later tegen Rijeka opnieuw een penalty moest toestaan en daarbij rood kreeg. Net omdat dat zich twee keer in korte tijd voordeed, viel het zo hard op. Ik heb in alle andere matchen amper een rode kaart gepakt en misschien nog één strafschop veroorzaakt. In het leven loopt niet altijd alles zoals je het wil. Er zijn ook dingen buiten het voetbal, waar ik liever niet over praat, die een rol speelden. Laat ons zeggen dat ik toen niet zo goed in mijn vel zat. Ach, het verleden kan ik niet veranderen. Laten we dus maar naar de toekomst kijken. Ik heb uit mijn fouten geleerd en zal ze niet opnieuw begaan."