TT: Lestienne op weg naar Primera Division - ook laatste 'zekerheid' in defensie Anderlecht gegeerd (maar zijn antwoord is duidelijk)

2/08/17 - 06u23

Het voetbalseizoen 2017-2018 nadert met rasse schreden en dat betekent dat de transferperiode stilaan uit zijn voegen barst.

Van het koude Rusland naar het warme Gran Canaria. Maxime Lestienne (25) staat volgens Spaanse media dicht bij een overgang naar Las Palmas. Hij zou gehuurd worden van Rubin Kazan, dat vorig seizoen nog om en bij de tien miljoen euro betaalde aan Al-Arabi. Lestienne speelde in Rusland veertien competitiewedstrijden waarin hij vier keer scoorde. Een deal tussen Las Palmas en Kazan is nabij, nadien staat niets een overgang nog in de weg. Lestienne speelde eerder ook voor Moeskroen, Club Brugge, Genoa en PSV. (FDZ)

Spajic wil bij Anderlecht blijven

Oef. Anderlecht houdt dan toch met zekerheid minstens één centrale verdediger over. Nochtans genoot ook Uros Spajic (24) belangstelling. "Mocht ik willen, dan zou ik Spajic voor 10 miljoen euro kunnen verkopen", sprak Herman Van Holsbeeck vorige week. Uros Spajic, uiterst ontspannen, lacht: "Als meneer Van Holsbeeck dat zegt, wil ik dat gerust geloven - de huidige prijzen zijn opvallend. In Engeland leggen ze (knipt met zijn vingers) zo 10 miljoen euro op tafel. Ach, ik denk niet aan een vertrek."



Behoorde een transfer dan tot de mogelijkheden? Ja en neen, zo blijkt. Ja, want er was wel degelijk interesse voor Spajic. Logisch ook, gezien zijn prima seizoen - ook in de Europa League - en zijn herwonnen status als Servisch A-international. En neen, want: "Ik wil bij Anderlecht bevestigen. De belangstelling was weinig concreet. En mocht dat wel zo geweest zijn, dan nog zou ik weinig oren gehad hebben naar een eventuele aanbieding - ik zit hier goed, hé. Ik denk dat ik kan zeggen dat ik zeker deze zomer niet vertrek."



Anderlecht zag eerder al Bram Nuytinck naar Udinese vertrekken en ook met een transfer van Kara moet nog steeds rekening gehouden worden. De Senegalees mag tegen een gelimiteerd bedrag vertrekken en staat zelf open voor een stap hogerop. (PJC)