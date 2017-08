Herbeleef Transfer Talk van woensdag 2 augustus, met versterking voor Antwerp en Kortrijk

De voetbalredactie

2/08/17 - 22u56

© photo news.

Antwerp haalt versterking op het middenveld Luka Stojanovic verdedigt dit seizoen de kleuren van Antwerp. Dat heeft de promovendus op zijn website bekendgemaakt. Antwerp huurt de 23-jarige Serviër voor een seizoen van Apollon Limassol uit Cyprus.



Stojanovic voetbalt sinds 2014 voor Apollon Limassol en won met het team een Cypriotische beker. Vorig seizoen verhuurde Apollon de middenvelder aan Moeskroen, waar hij vier goals maakte in 29 wedstrijden. In een verder verleden kwam Stojanovic uit voor Sporting Lissabon.



Antwerp haalde afgelopen weekend bij zijn grote terugkeer in eerste klasse zijn eerste punt na een 0-0 gelijkspel tegen titelhouder Anderlecht. Op de tweede speeldag trekt 'The Great Old' naar AA Gent. © belga.

Jagielka verlengt bij het vertrouwde Everton Kevin Mirallas en co kunnen bij Everton blijven bouwen op Phil Jagielka. De 34-jarige verdediger en aanvoerder van de 'Toffees' verlengde woensdag zijn contract met een jaar, tot de zomer van 2019. De veertigvoudig international van Engeland begint aan zijn elfde seizoen bij Everton.



Jagielka speelde eerder jarenlang voor Sheffield United. Hij stapte in 2007 over naar Everton, waarbij de verdediger twee keer werd gekozen tot beste speler van het seizoen. "Met al zijn ervaring is Phil een natuurlijke leider en belangrijke speler voor ons", liet coach Ronald Koeman optekenen.



Everton versterkte zich deze zomer al gevoelig, met doelman Jordan Pickford (Sunderland), verdedigers Cuco Martina (Southampton) en Michael Keane (Burnley), middenvelder Davy Klaassen (Ajax) en aanvallers Sandro Ramirez (Malaga) en Wayne Rooney (Manchester United), flink en begint met stevige ambities aan het nieuwe seizoen. "We willen een prijs winnen", was Jagielka duidelijk. © reuters. Phil Jagielka © getty.

Deense mannetjesputter moet verdediging Sevilla leiden Sevilla heeft zich versterkt met Simon Kjaer. De Deense verdediger doorliep met succes de medische keuring en ondertekende daarna een vierjarig contract bij de Spaanse club. Kjaer (28) komt over van Fenerbahçe, dat ruim 13 miljoen euro ontvangt voor de 67-voudig international.



Kjaer zet zo zijn tocht door Europa verder. Na zijn doorbraak in eigen land bij FC Midjylland (2007-2008) volgden achtereenvolgens de Italiaanse teams Palermo (2008-2010) en AS Roma (2011-2012), het Duitse Wolfsburg (2010-2011 en 2012-2013), het Franse Lille (2013-2015) en het Turkse Fenerbahçe (2015-2017).



Voor Sevilla en nieuwe coach Eduardo Berizzo is Kjaer de zevende inkomende transfer. Eerder kwamen al verdediger Sébastien Corchia (Lille), middenvelders Ever Banega (Inter) en Guido Pizarro (UANL) en aanvallers Luis Muriel (Sampdoria) en Nolito en Jesus Navas (beiden Manchester City) de Andalusische rangen versterken. © afp.

"Neymar onderweg naar Parijs" © ap. Nu is de transfer écht wel nakend. Verschillende Spaanse bronnen bevestigen vandaag dat Neymar onderweg is naar PSG. Zijn manager Wagner Ribeiro vertoeft momenteel al in de Franse hoofdstad. De Braziliaanse superster neemt vandaag niet deel aan de training bij Barcelona en zou zelfs al afscheid hebben genomen van zijn ploegmakkers. Zo lijkt de recordtransfer - PSG is bereid 222 miljoen euro te betalen - op korte termijn te zullen worden afgehandeld.



In totaal zou de transfer zelfs tussen de 500 en 600 miljoen euro komen. 222 miljoen voor het afkopen van het contract, 36 miljoen als tekengeld voor Neymar en een recordsalaris van 60 miljoen euro bruto per jaar gedurende vijf seizoenen, volgens zowel Franse als Spaanse media. © AFP. Neymar Jr no se entrena con permiso del técnico #FCBlive — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) Wed Aug 02 00:00:00 MEST 2017 Paris maravilhosa , da Torre Eifel, do vinho, da gastronomia e do FUTEBOL. pic.twitter.com/iuWuRM6moW — Wagner Ribeiro (@wagneribeiro_) Wed Aug 02 00:00:00 MEST 2017 UEFA's CFCB chief investigator Yves Leterme told Sporza that they'll investigate Neymar's move. But they can't block a deal on FFP grounds. pic.twitter.com/Ye6V6lAjTv — Kristof Terreur ¿¿ (@HLNinEngeland) Wed Aug 02 00:00:00 MEST 2017

Uruguayaans international Vecino tekent tot 2021 bij Inter Milaan De Uruguayaanse international Matias Vecino zet zijn carrière verder bij Inter Milaan. De centrale middenvelder plaatste zijn handtekening onder een contract tot 30 juni 2021, zo bevestigen de Nerazzurri op de clubwebsite.



De 25-jarige Vecino komt over van Fiorentina. Daar groeide hij de voorbije twee seizoenen uit tot een vaste waarde in de centrale as van het elftal.



Inter legt voor de dertienvoudige international (1 goal) een transfersom van 24 miljoen euro op tafel. ¿¿ @MatiasVecinoUy è a Milano e sta sostenendo le visite mediche ¿¿ #InterIsComing #FCIM pic.twitter.com/0Mp5r2X9Eh — F.C. Internazionale (@Inter) Tue Aug 01 00:00:00 MEST 2017

Concurrent Meunier naar Manchester United, maar mag Engeland niet binnen Manchester United heeft volgens The Daily Mail een akkoord bereikt met PSG over de transfer van Serge Aurier. De Mancunians zouden een bedrag van 30 miljoen euro overeengekomen zijn met de Franse grootmacht.



Opvallend: Serge Aurier mag nog altijd het Verenigd Koninkrijk niet in. Hierdoor miste hij ook al een Champions League-wedstrijd tegen Arsenal in november.



De Ivoriaanse international zou in september vorig jaar een politieman geslagen hebben tijdens een avondje stappen. De verdediger moest aanvankelijk twee maanden de cel in maar ging in beroep tegen die uitspraak. Volgende week komt de zaak weer voor. Een transfer lijkt dus af te hangen van de de beslissing van de rechter. © photo news.

Kortrijk strikt Oekraïense verdediger Yevhen Makarenko KV Kortrijk versterkt zijn selectie met de Oekraïner Yevhen Makarenko, zo bevestigt de eersteklasser op zijn website. De linksvoetige flankverdediger ondertekende bij de Kerels een contract voor een seizoen, met een tweede seizoen in optie.



UMakarenko komt transfervrij over van Dinamo Kiev. Met de Oekraïense topclub werd hij twee keer kampioen en won hij twee keer de nationale beker. De 1m86 grote verdediger telt drie caps achter zijn naam (uit 2014).



Bij Kortrijk vindt Makarenko zijn landgenoot Pylyp Budkivskyi terug. De aanvaller kwam vorige maand over van Shakhtar Donetsk. KV Kortrijk startte de competitie vorig weekend met een 1-0 nederlaag op het veld van Charleroi. Zaterdag ontvangt het team van coach Yannis Anastasiou Sporting Lokeren. Yevhen Makarenko welkom bij @kvkofficieel! #WelcomeYevhen

✍️ 2018+1

⚪️ #COYR

➡️ https://t.co/KC25myN9c1 pic.twitter.com/oBgvdYONp7 — KV Kortrijk (@kvkofficieel) 2 augustus 2017

Lestienne kan rekenen op interesse Las Palmas © anp. Van het koude Rusland naar het warme Gran Canaria. Maxime Lestienne (25) staat volgens Spaanse media dicht bij een overgang naar Las Palmas. Hij zou gehuurd worden van Rubin Kazan, dat vorig seizoen nog om en bij de tien miljoen euro betaalde aan Al-Arabi. Lestienne speelde in Rusland veertien competitiewedstrijden waarin hij vier keer scoorde. Een deal tussen Las Palmas en Kazan is nabij, nadien staat niets een overgang nog in de weg. Lestienne speelde eerder ook voor Moeskroen, Club Brugge, Genoa en PSV. (FDZ) © ap. © photo news.

Spajic wil bij Anderlecht blijven © photo news. Oef. Anderlecht houdt dan toch met zekerheid minstens één centrale verdediger over. Nochtans genoot ook Uros Spajic (24) belangstelling. "Mocht ik willen, dan zou ik Spajic voor 10 miljoen euro kunnen verkopen", sprak Herman Van Holsbeeck vorige week. Uros Spajic, uiterst ontspannen, lacht: "Als meneer Van Holsbeeck dat zegt, wil ik dat gerust geloven - de huidige prijzen zijn opvallend. In Engeland leggen ze (knipt met zijn vingers) zo 10 miljoen euro op tafel. Ach, ik denk niet aan een vertrek."



Behoorde een transfer dan tot de mogelijkheden? Ja en neen, zo blijkt. Ja, want er was wel degelijk interesse voor Spajic. Logisch ook, gezien zijn prima seizoen - ook in de Europa League - en zijn herwonnen status als Servisch A-international. En neen, want: "Ik wil bij Anderlecht bevestigen. De belangstelling was weinig concreet. En mocht dat wel zo geweest zijn, dan nog zou ik weinig oren gehad hebben naar een eventuele aanbieding - ik zit hier goed, hé. Ik denk dat ik kan zeggen dat ik zeker deze zomer niet vertrek."



Anderlecht zag eerder al Bram Nuytinck naar Udinese vertrekken en ook met een transfer van Kara moet nog steeds rekening gehouden worden. De Senegalees mag tegen een gelimiteerd bedrag vertrekken en staat zelf open voor een stap hogerop. (PJC) © photo news.