Lijdensweg blijft duren voor Neto na nieuwe operatie

Eerder kon u HIER al lezen dat AA Gent-middenvelder Renato Neto opnieuw geopereerd is aan zijn knie en dat nieuws werd nu ook bevestigd door de Buffalo's. Voor Neto is het zijn derde operatie in amper twee jaar tijd. Zijn inactiviteit wordt geschat op zo'n zes tot acht maanden. "Er is geen enkele reden om aan te nemen dat de carrière van Renato Neto in het gedrang zou komen. De operatie is volledig geslaagd", aldus orthopedisch chirurg Luc Vanden Bossche.