Gent en Anderlecht spelen topper in uitverkochte Ghelamco Arena

1/08/17 - 11u39 Bron: Belga

AA Gent en Anderlecht zullen op zondag 27 augustus (om 18u00) in een volle Ghelamco Arena de topper van de vijfde speeldag in de Jupiler Pro League afwerken. De Buffalo's meldden vandaag dat de wedstrijd volledig uitverkocht is.