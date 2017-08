Bekende van het Belgisch voetbal helpt 'deal van de eeuw' te fiksen (en dat levert hem mogelijk 35 miljoen op)

Niels Vleminckx

1/08/17 - 11u55

In de (monster)transfersoap rond Neymar is een opvallende rol weggelegd voor een bekende uit het Belgische voetbal. Pini Zahavi, de officieuze eigenaar van Moeskroen, handelt het dossier af. De 73-jarige Israëliër kent Antero Henrique, technisch directeur van PSG, al jaren. Hij zorgde er in het verleden mee voor dat Neymar naar Barcelona ging. En nu kan hij, samen met papa Neymar en collega-makelaar Ribeiro, 35 miljoen euro verdienen.

'Mister Fixit', zo luidt de bijnaam van Pini Zahavi. De man die elke klus kan klaren. Een reputatie die hij heeft opgebouwd als supermakelaar in de jaren 2000, toen hij kind aan huis was bij Manchester United, op de koffie ging bij Sir Alex Ferguson en via Roman Abramovich mee de morfologie van de Engelse competitie heeft gevormd. Petr Cech, Jaap Stam, Michael Essien, Didier Drogba, Juan Sébastian Veron, Rio Ferdinand: de Premier League werd een sterrenfabriek 'made in Israel'.



Zijn invloedssfeer in Zuid-Amerika is eveneens enorm. Hij verdiende sloten geld aan transfers van Carlos Tévez, Javier Mascherano, James Rodriguez. Ook Neymar leverde hem bij zijn transfer in 2013 naar Barcelona al een eerste flinke premie op. Vier jaar later kan de Braziliaanse spits hem, samen met papa Neymar en zijn bevriende makelaar Ribeiro, in één klap steenrijk maken. Als Neymar voor 222 miljoen naar Paris Saint-Germain gaat, ligt er een commissie van 35 miljoen euro klaar voor zijn entourage.



Zahavi is tevens de man die in 2015 mee Moeskroen opkocht en achter de schermen aan de touwtjes trekt. Officieus althans, want op papier heeft de Israëliër van 73 niets te maken met Moeskroen. Als hij 35 miljoen ontvangt, dan zal dat geld ook niet tot in Henegouwen geraken. Volgens de Belgische voetbalwetgeving mogen makelaars geen rechtstreekse link hebben met een voetbalclub. Maar regels zijn er om omzeild te worden. En al zeker als je Pini Zahavi heet.



