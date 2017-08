Oulare op de weegschaal: "Ik weeg 102 kilogram"

Door: redactie

1/08/17 - 08u30

Antwerpcoach Laszlo Bölöni grapte er vrijdagavond al over. Hij wou Obbi Oulare (21) graag op de weegschaal zetten. Oulare debuteerde vorige week na amper één training tegen Anderlecht, maar zat na 60 minuten door zijn beste krachten heen. De aanvaller was gisteravond te gast in Extra Time en bevestigde daar dat Bölöni hem inderdaad had gewogen en was zo eerlijk om het resultaat te onthullen. "Ik moest vandaag (gisteren red.) op de weegschaal. Hoeveel ik weeg? 102 kg. Daar mogen nog een paar kilootjes van af", grijnsde Oulare, die 1m97 groot is. De aanvaller heeft er nog maar een korte voorbereiding bij Watford opzitten en traint pas sinds donderdag bij de Great Old mee. (SJH)