Carrière Neto in gevaar

Niels Poissonnier

1/08/17 - 08u17

Knieoperatie nummer drie in amper twee jaar voor Renato Neto (25). En meteen een stevige. De middenvelder van AA Gent zal máánden out zijn - 6 à 8 naar schatting - , in de hoop weer de oude te worden. Zo niet is zijn carrière in gevaar.