Nu wil ook PSG Dendoncker: "Er was contact"

PJC/KTH

31/07/17 - 23u35

Leander Dendoncker. © photo news.

Het houdt niet op. Nu toont ook de Franse topclub Paris Saint-Germain interesse voor Leander Dendoncker (22). Dat bevestigt zijn makelaar: "Er was contact."

© photo news.

Leander Dendoncker is hot op de transfermarkt. Na zijn goeie prestaties met Anderlecht vorig seizoen in de Europa League en zijn knappe interlands bij de Rode Duivels maakt de middenvelder er geen geheim van dat hij graag een stap hogerop zou zetten. Aan interesse alvast geen gebrek: onder meer Manchester United en Atlético Madrid volgen Dendoncker, nu mag ook PSG aan dat lijstje toegevoegd.



In Franse media geeft Dendonckers makelaar Christophe Henrotay - een grote naam in de voetbalwereld - toe dat hij met PSG gesproken heeft. "Ja, er was contact", klink het bij Footmercato. "Maar dat betekent niet automatisch dat Leander naar PSG zal trekken. Daarvoor moet er nog heel veel gebeuren."



Het is een publiek geheim dat Anderlecht Dendoncker absoluut wil houden. Het plakte een prijs van meer dan 35 miljoen euro op het hoofd van zijn sleutelpion en zou zijn contract willen openbreken.