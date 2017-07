Stephan Keygnaert

Een rechtse, een linkse, uppercut. Club Brugge telde Lokeren uit nog voor het eerste kwartier om was. Mooie ouverture. Met allemaal uitblinkers. Dennis met stip. Maar hij die het orkest dirigeerde: Lior Refaelov. Een uurtje poëzie.

31 geworden afgelopen april. Je zou denken: na zóvele keren Daknam te hebben gezien, en vier dagen voor een Champions Leaguewedstrijd, gaat 'Rafa' op ralenti spelen. Maar net dát maakt Lior Refaelov big in Belgium: altijd en overal neemt hij zijn verantwoordelijkheid. In het Astridpark of in een mistroostig Lokeren: 'Rafa' tussen de lijntjes, 'Rafa' met zijn snelle voetjes, 'Rafa' met zijn kopje omhoog. Dennis ging zaterdag lopen met alle aandacht, logisch met zijn twee goals, maar zou zijn rendement dezer dagen even groot zijn zónder Refaelov in zijn rug?



"Als Refaelov draait, draait de rest van de ploeg", aldus Ivan Leko na de wedstrijd. Leko scoorde trouwens punten op Daknam, intern en daarbuiten. Daar waar iedereen - ook in de kleedkamer - had gedacht dat de trainer na de ontnuchterende 3-3 tegen Basaksehir de makkelijkheidsoplossing zou kiezen, met name Mechele eruit zetten en de gevestigde waarden Simons en Izquierdo opvissen, bevestigde Leko het vertrouwen in de ploeg van afgelopen woensdag, min Perbet - er zijn nu eenmaal grenzen aan slecht spelen. Zo win je krediet in een spelersgroep.



