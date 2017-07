AA Gent laat zich verrassen door Sint-Truiden (3-2)

Door: redactie

30/07/17 - 19u52

© photo news.

video AA Gent is het nieuwe seizoen niet bepaald goed begonnen. Na het Europese gelijkspel van donderdag gingen de Buffalo's vanavond zelfs onderuit bij Sint-Truiden (3-2). Topaankoop Andrijasevic opende de score met een knappe goal, maar Vetokele en Ceballos keerden de scheve situatie in de tweede helft om. Gent kwam na een owngoal van Boli nog gelijk, maar weer Ceballos bezorgde zijn team de volle buit met een listige knal.

Weinig opwinding in de eerste helft. Bitter weinig. AA Gent startte nochtans veelbelovend, met drie hoekschoppen in de eerste vijf minuten. Maar op een échte doelkans was het wachten tot in minuut 34. Rinne, de vervanger van de geblesseerde Kalinic in doel bij de Buffalo's, had een prima reflex in huis op de inzet van Gueye. Vijf minuten later was het aan de overkant wél raak. Recordaankoop Andrijasevic glipte door de buitenspelval en fusilleerde Pirard met een droge knal in het dak van het doel: 0-1, meteen ook de ruststand na een povere pot voetbal.

Ceballos schiet STVV naar zevende hemel Dan had de tweede helft een pak meer te bieden. De kleine Vetokele opende iets voorbij het uur, met het hoofd nota bene, de debatten na de pauze: 1-1, alles te herdoen. En dan ging het plots héél snel. Twintig minuten voor affluiten boog Ceballos de scheve situatie helemaal om voor STVV met een overhoekse knal (2-1). Nauwelijks drie tellen later stonden de bordjes alweer in evenwicht na een own goal van Boli (2-2). De wedstrijd leek op een puntendeling af te stevenen, tot Ceballos in minuut 87 STVV naar de zevende hemel schoot: 3-2, AA Gent op de openingsspeeldag met de billen bloot. Donderdag zal het beter moeten. Dan wacht in Oostenrijk de return in de derde voorrondes van de Europa League tegen Altach.