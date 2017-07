Veel intensiteit, maar geen winnaar in aangename pot voetbal tussen KV Mechelen en Standard (1-1)

Door: MH

30/07/17 - 16u20

© belga.

Een bijzonder aangename eerste helft met veel intensiteit, een minder beklijvende tweede. Dat is het verdict na het billijk gelijkspel in het AFAS-stadion vanmiddag tussen KV Mechelen en Standard (1-1). Beide teams moeten vrede nemen met een punt op de openingsspeeldag.

Seth De Witte zal vannacht niet al te goed slapen, noteer dat maar alvast. De bikkelharde verdediger ging na zeven minuten gruwelijk de mist in met een te korte terugspeelbal. Orlando Sa was er als de kippen bij om het geschenk aan te nemen. Op dat moment stond Malinwa overigens al op een 1-0 voorsprong, nadat nieuwkomer Drazic op aangeven van Cobbaut meteen zijn neus voor goals toonde. De Serviër kon ook voor de rest bekoren in een eerste periode met een erg hoge intensiteit en enkele prima kansen.

Veel inzet, Malinwa ontsnapt in slotfase

Dan had de tweede helft toch wat minder om het lijf. Aan inzet nochtans geen gebrek, maar dat resulteerde ook in gele kaarten over en weer. Zo ontstond het gevaar voornamelijk vanop stilstaande fases. Vooral Mpoku was erg dicht bij de 1-2 met een loeier van een vrijschop tegen de bovenkant van de paal. Een héérlijke knal die een beter lot verdiende. Ook invaller Edmilson was luttele minuten voor affluiten nog dicht bij de beslissende treffer, maar hij schoot oog in oog met Coosemans onbesuisd over. Een puntendeling dus in de eerste competitiematch van Ricardo Sa Pinto als trainer van Standard.