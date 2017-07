Kaminski: "Sfeer in kleedkamer was bedrukt, maar we moeten moed putten uit onze match"

Eddy Soetaert

Kortrijk ging vanavond met het kleinste verschil ten onder op Mambourg tegen Charleroi (1-0). Na afloop lieten Thomas Kaminski en Hannes Van Der Bruggen hun licht schijnen over de nederlaag.

"We hadden de 1-1 zeker niet gestolen", reageerde een toch wel ontgoochelde Kortrijk-doelman Thomas Kaminski. Hij pakte een paar gevaarlijke ballen, vooral die van Bedia vanaf drie meter in de eerste helft, maar hij zag ook dat zijn maats voorin even dicht van een doelpunt kwamen.



"Die kopbal van Chevalier ging tegen de paal, hoor ik, en Penneteau had een sterke save in huis om Kumordzi van een goal te houden. En dat verdienden we wel als je ziet dat we de hele tweede helft voor onze rekening namen", aldus de goalie.



Na tien minuten viel de goede start wel in het water toen Bryan Verboom een... domme penaltyfout maakte. "Dom? Het gebeurt nu eenmaal maar het hoefde niet. Ik zag die tegenstander ook wel heel ostentatief over zijn been vallen. Het was toch wel goedkoop, vond ik."



Kaminski kon niet aan de strafschopbal van Pollet al ging hij naar de goede hoek. "Die bal was zo hard dat ze onbereikbaar was." Na de rust domineerde Kortrijk de partij. "We speelden bij momenten zeer goed. Natuurlijk was de sfeer in de kleedkamer bedrukt maar we moeten moed putten uit onze wedstrijd. Ik denk dat wij tegen Lokeren ook voordeel zullen hebben aan het feit dat we thuis spelen, zoals Charleroi het hier had", denkt Kaminski.



Zaterdag staan in het Guldensporenstadion alvast twee teams tegenover elkaar die hun eerste wedstrijd hebben verloren. En dat geeft toch al behoorlijk wat druk.