Dury: "Score had zelfs nog hoger kunnen oplopen"

Jonas Van De Veire

29/07/17 - 23u12

© photo news.

© belga.

Spetterende binnenkomer van Essevee. De bekerwinnaar opende zijn seizoen met een 0-5 overwinning in het verre Eupen. "De ideale competitiestart", glunderde Francky Dury. "Vorige week in Anderlecht hebben we een goede eerste helft gespeeld, maar vroegen sommige mensen terecht of we niet meer recuperatievermogen nodig hadden. Toch heb ik gekozen voor dezelfde ploeg - het is belangrijk dat we starten met vertrouwen. Als je iedere week wisselt, lukt dat niet."



Ook Louis Bostyn behield zijn plek in doel, ondanks zijn flater in de Supercup. Al vroeg in de partij veroorzaakte de doelman een strafschop, maar hij stopte die ook. "Was die bal binnen gegaan, kon het een andere match geweest zijn", besefte de coach. "Gelukkig scoorden we daarna op het goede moment. Nochtans was onze eerste helft in balverlies niet goed - niet door onze duelkracht, maar door ons positiespel. Bij de rust hebben we dat bijgestuurd." Na rust trof Essevee nog vier keer raak tegen de rammelende verdediging van Eupen - wát een zeef zeg. Dury: "Met wat meer geluk had de score zelfs nog hoger kunnen oplopen. We hadden alles onder controle. Eupen kreeg hun eerste kans pas op het moment dat het al 0-5 stond. Chapeau voor onze tweede helft." (VDVJ)