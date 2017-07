Clement: "Deze groep moet nog leren om matchen te winnen"

BB

29/07/17 - 23u53

© photo news.

Philippe Clement leek lang af te stevenen op een droomdebuut als hoofdcoach, maar kon achteraf best leven met het resultaat. Hij loofde dan ook de prestatie van zijn team. "We spelen een goede wedstrijd hier. Qua druk, balbezit en het creëren van kansen. We scoren meteen na de rust de 0-2, maar dan zie je dat deze nog moet leren om matchen te winnen. Je voelde de kwaliteit die Genk kan inbrengen, maar vooral aan ons merkte je het verschil. Iedereen begon plots meer achteruit in plaats van vooruit te voetballen", besloot een strijdvaardige Clement.