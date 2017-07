Leko: "Heel goed voetbal getoond, ook na de rode kaart"

BB

Ivan Leko was na vandaag een tevreden man en liet dat duidelijk blijken in zijn reactie na de wedstrijd. Hij loofde de prestatie van Dennis, maar wilde vooral de collectieve vertoning in de verf zetten. Bij Lokeren was de ontgoocheling daarentegen enorm.

Leko: "Heel goed voetbal getoond"

Ivan Leko doorstond zijn competitiedebuut bij Club Brugge met glans en reageerde uiteraard zichtbaar tevreden. "Dennis is een zeer bepalende speler, dat bleek ook vandaag. Hij heeft talent, snelheid en een actie, maar hij heeft nog veel werk en kan nog beter. We hebben vandaag heel goed voetbal getoond tot aan de rode kaart. Er was veel beweging, veel vertrouwen en een goede organisatie. Ook daarna hebben we het goed gedaan, het is niet niets om 60 minuten lang met 10 man te spelen", besloot Leko.



De Ridder: "Sorry aan alle fans"

Bij Lokeren was de stemming uiteraard heel anders. Steve De Ridder was niet mals voor de prestatie van zijn ploeg. "Het leek nergens naar vandaag. Als je na een kwartier 0-2 achter staat, dan weet je dat het op niets trekt. We hebben ons vandaag gewoon belachelijk gemaakt. Sorry aan alle fans die vandaag gekomen waren."