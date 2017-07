Charleroi klopt KV Kortrijk met het kleinste verschil

Kjell Vercammen

29/07/17 - 22u14

© belga.

Charleroi is met een driepunter aan het nieuwe seizoen van de Jupiler Pro League begonnen. De manschappen van Felice Mazzu wonnen met 1-0 van KV Kortrijk, dankzij een vroeg penaltydoelpunt van David Pollet.

Charleroi begon sterk aan de wedstrijd en zag dat na tien minuten meteen resulteren in een goal. Marinos lokte een strafschop uit, Pollet zette hem feilloos om. De Carolo's probeerden via de counter hun voorsprong wat uit te diepen, maar Bedia miste onbegrijpelijk een open doelkans. De bezoekers uit Kortrijk konden slechts één keer gevaarlijk zijn in de eerste helft, via een kopbal van Verboom.



De troepen van Anastasiou kwamen gretiger uit de kleedkamer en kwamen ei zo na op gelijke hoogte. Eerst likte de kopbal van Chevalier de paal, wat later kon Kumordzi ook het doelhout raken. De thuisploeg nam opgelucht adem. Nadien ging de pijp van de meeste spelers uit. Kortrijk had geen antwoord meer in huis en zag hoe Charleroi het laken naar zich toe trok. Ook in de vier minuten extra tijd vielen er geen doelpunten meer. Eindstand: 1-0.