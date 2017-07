Racing Genk en Waasland-Beveren delen de punten na spektakelstuk

Door: Alain Ronsse

29/07/17 - 22u16

© photo news.

Met doelpunten op het einde van de eerste en het begin van de tweede helft kwamen de bezoekers niet eens tegen de gang van het spel in 0-2 voor. Genk trok zich op aan een prachtige goal van de ingevallen Naranjo om het evenwicht te herstellen en zelfs op voorsprong te komen. De match leek af te steven op een moeizaam verworven zege van de thuisploeg, toen Gano er op de valreep de 3-3 maakte. Een billijk resultaat.

Als speler was Philippe Clement een meester in het voorbereiden van zijn wedstrijden. Dat ging veel verder dan zich verzorgen. Geen rechtstreekse tegenstander, of hij analyseerde hem thuis in zijn eentje binnenste buiten. Het kan niet anders of zo iemand steekt als coach ook veel tijd in de tactische richtlijnen waarmee hij zijn ploeg in het veld stuurt. In het vooruitzicht van de eerste opdracht van het seizoen, uit op Racing Genk, heeft de coach van Waasland-Beveren zijn huiswerk goed gedaan. In zoverre dat de thuisploeg, afgezien van enkele hoekschoppen een vrije trap van Malinovskyi nipt naast de dichtste paal, één uur lang vrij gemakkelijk aan banden werd gelegd. Behalve tijdens het eerste kwartier, toen Racing hoog druk zette. Een kwartier, langer duurde het overwicht niet.



Waasland-Beveren kwam niet enkel onder de druk uit. Met Gano in de punt en Ryota als beweeglijk aanspeelpunt bij de omschakeling, geraakten de bezoekers steeds vaker in de buurt van de Genkse zestien. Dit gebeurde in grote mate dankzij de fraaie acties van vooral Ryota. De Japanner liep zich niet te pletter, maar behield steeds het overzicht en heeft fijne voetjes. De 0-1 van Myny, die viel op slag van rust, kwam er dan ook meer dan verdiend voor de bezoekers.



Na de rust maakte Gano er dan 0-2 van, op aangeven van de aalvlugge Ampomah, die zijn man simpel had uitgeteld. Enfin, in feite moest Ampomah niet eens diep in zijn trukendoos scharrelen om Nastic uit te schakelen. De 23-jarige Serviër was de mindere van een ploeg die tot de hoopgevende 1-2 ver beneden zijn echte waarde acteerde. Dat zet er ons toe aan de vraag te stellen: waarom lieten ze bij Genk zowel Castagne als Walsh vertrekken. Nastic veroordelen op één match is te kort door de bocht gaan, maar een bijkomende rechtsback zou geen luxe zijn. Genk overwoog vorig seizoen Mata over te nemen van Charleroi. Wordt dat dossier heropend of is er een andere piste?



0-2 tussenstand... net als vorig seizoen op speeldag 3. Toen eindigde de match op 2-2 en de geschiedenis leek zich te zullen herhalen. Naranjo maakte de aansluitingstreffer en na die goal stond het echte Racing Genk eindelijk op. Samatta bracht zijn ploeg langszij en Schrijvers zorgde voor de 3-2. In het slot bezorgde Gano met zijn tweede van de avond de Limburgers een koude douche.