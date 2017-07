Door: Rudy Nuyens

29/07/17 - 20u34

© belga.

Geen Kalinic morgen bij @KAAGent. Doelman brak een teen en zit niet in selectie voor #StvGnt. @rinnejacob neemt in principe zijn plaats in pic.twitter.com/4bKqtqRoni — Niels Poissonnier (@niels_27)

AA Gent kan morgen in Sint-Truiden geen beroep doen op Lovre Kalinic. De onfortuinlijke doelman liep donderdag een teenbreuk op tegen Altach, maar vrijdag was nog niet duidelijk of hij voldoende opgelapt zou geraken voor de competitiestart. Dat blijkt niet het geval. Jacob Rinne neemt op Stayen allicht zijn plaats in doel in.