Club walst over Lokeren (0-4) en reist met vertrouwen af naar Turkije

Michaël Vergauwen

29/07/17 - 19u47

Nieuwkomer Dennis Bovaventure was vanavond de uitblinker met twee goals © photo news.

Nog geen halfuur ver in het nieuwe seizoen stond Lokeren al 0-3 achter tegen Club. 0-3. Wat een afgang. Nog geen halfuur ver in het nieuwe seizoen, boegeroep en gefluit op Daknam. Niet meer dan terecht, Lokeren voetbalde in slaapstand. Of hoe hard je je start kan missen. Club daarentegen tankte meteen bakken vertrouwen.

"Hoe Het Seizoen Goed Beginnen Voor Dummies." Heel interessant boekje. Het eerste -en belangrijkste- hoofdstuk is getiteld 'Mentaliteit'. We lezen voor. 'Die eerste wedstrijd is meteen een heel belangrijke. Zeker als je thuis mag beginnen. Je wil en kan meteen aan je eigen supporters tonen waar je al die weken mee bezig bent geweest. Verdedigende automatismen, offensieve spelpatronen, positiewissels, misschien een knap ingestudeerd nummertje bij een vrije trap. Heel leuk allemaal. Maar, van véél groter belang, is de mentaliteit. De grinta. De honger. De inzet. De wil om te vechten voor elke centimeter grond van je éigen veld. Met het mes tussen de tanden. Eindelijk weer die eerste competitiewedstrijd, waar je zolang naar uitkeek. Je moet er staan, vanaf de eerste minuut.'



Niks van dat alles bij Sporting Lokeren. Geen greintje grinta. Apathisch acteren was het. Zó zielloos. Na een kwartiertje scoorde Dennis. Wat een leuke voetballer is dat zeg. Randje buitenspel was het, maar Marzo was blijven hangen bij de thuisploeg en dus was het gewoon uitstekend gevlagd. Dat wisten ze op dat moment echter nog niet bij Lokeren. Denk je dat er iemand protesteerde? Iemand de beslissing contesteerde of verhaal ging halen? Nee. 'Ah, oei, kijk nu, zeg. 't Staat 0-2'. Zoiets. Want inderdaad, toen hád een freewheelend Club al gescoord. Na vijf minuten al probeerde Mechele de thuisploeg met een rake kopbal wakker te schudden. Tevergeefs. Lokeren knorde rustig verder, ondanks het boegeroep en striemend fluitconcert bij de 0-3 van, opnieuw, Dennis. Weer lekker afgewerkt van de Nigeriaan. We waren nog geen halfuur ver in het nieuwe seizoen. © belga.

Slaapmiddel Kreeg Club-speler Palacios medelijden met de zwalpende opponent? Even voorbij het halfuur hinderde hij de doorgebroken Hupperts. Iets te heftig, vond ref Delferière, en hij sloot de Colombiaan uit. U dacht dat het kartonnetje als een rode lap op een stier werkte? Helaas. De thuisploeg maakte amper iets klaar. Deed iemand slaapmiddel in de Lokerse energiedrank? Dachten ze op Daknam dat de match pas om acht uur begon? We hopen het haast. Want zó zwak aan het seizoen beginnen... Palacios werd na een halfuur van het veld gestuurd © photo news.