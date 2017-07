Een verloren zoon, een boomlange Senegalees en de duurste Buffalo ooit: de spelers om naar uit te kijken

De voetbalredactie

30/07/17 - 10u30

KV Mechelen, Standard, Sint-Truiden, KV Oostende, KAA Gent en Royal Excel Moeskroen trappen ook vandaag hun nieuwe seizoen in de Jupiler Pro League op gang. Uiteraard ondergingen alle spelerskernen de nodige veranderingen; onze clubwatchers laten dan ook hun licht schijnen over hun respectievelijke teams:

KV Mechelen - Standard (14u30) : 1) KV Mechelen Rob Schoofs. © photo news. GROOTSTE AANWINST: Rob Schoofs

Schoofs vervangt de naar Club Brugge vertrokken Vanlerberghe en moet het middenveld van KV Mechelen versterken. Een goede pass, vista en sterk op stilstaande fases. Malinwa heeft er een wapen bij. En zeg nu zelf: een centrale as met Rits, El Messaoudi, Schoofs en daarvoor een blessurevrije Pedersen heeft enorm veel potentieel.



GROOTSTE VERLIES: Aleksandar Bjelica

De linksachter is fysiek nog niet vertrokken, maar met zijn hoofd is hij er al enkele maanden niet meer bij. Joggen op training, blessures veinzen en zichzelf onmogelijk opstellen. Nochtans is een Bjelica in vorm en 100% gefocust een versterking voor zowat elke eersteklasser. Technisch uitstekend, een groot loopvermogen en een goed schot. Jammer dat hij zijn carrière zo lijkt weg te gooien.



OOK UITKIJKEN NAAR Andy Kawaya

Geef hem nog even tijd, maar op termijn wordt Andy Kawaya wellicht één van de smaakmakers van KV Mechelen. Hij bewees een aantal jaar geleden al dat hij een enorme groeimarge heeft. Bij Anderlecht kwam het er niet uit, bij Malinwa moet het dan maar eens lukken. Met Yannick Ferrea heeft hij alvast een coach die wél in hem gelooft.



Door onze KV Mechelen-watcher Frank Dekeyser Lees ook "Je kunt er misschien niet mee naar play-off I, maar wel altijd naar de oorlog"

Antwerp vs. Anderlecht ofte de "linksbuiten van 30 miljoen" tegen de teruggekeerde verloren zoon Andy Kawaya zal voortaan te zien zijn in een shirt van KV Mechelen. © photo news.

2. Standard Mpoku. © photo news. GROOTSTE AANWINST: Paul-José Mpoku

Terug van weggeweest. Polo Mpoku tekende een vijfjarig contract bij de club van zijn hart die zijn carrière moet herlanceren. In Italië lukte het door omstandigheden niet, bij Panathinaikos wilden ze hem graag houden. Maar 'Rouche un jour, Rouche toujours'. In de voorbereiding bewees Mpoku alvast dat hij niet ver van zijn oude niveau zit. Hij wordt belangrijk voor dit Standard.



GROOTSTE VERLIES: Geen

Voorlopig zijn het vooral bankzitters die vertrokken bij Standard. Enkel Hubert en Andrade bewezen in het verleden hun waarde voor de Rouches, maar zij werden goed vervangen. Ook het vertrek van Cissé was ingecalculeerd. Blijft het enkel nog afwachten of Belfodil al dan niet vertrekt.



OOK UITKIJKEN NAAR Matthieu Dossevi

Vorig jaar was een jaar om snel te vergeten voor Dossevi. Hij haalde niet of weinig het niveau dat we van hem gewend zijn. Veelal door blessures. Maar hij lijkt opnieuw de oude te zijn. In de voorbereiding maakte Dossevi indruk op de rechterflank. Hopelijk voor hem en Standard trekt hij die lijn door in de competitie.



Door onze Standard-watcher Frank Dekeyser Dossevi. © photo news.

Sint Truiden - AA Gent (18u): 1. Sint-Truiden Gueye. © photo news. Grootste aanwinst: Babacar Gueyé

De boomlange Senegalese spits was tweede keuze bij Zulte Waregem maar krijgt nu bij de Kanaries vol zijn kans. Hij zorgt zowel letterlijk als figuurlijk voor meer gewicht in de aanval. Met zijn positiespel, zijn kopsterkte en zijn doelgerichtheid kan hij uitgroeien tot een gevaarlijk wapen.



Grootste verlies: Stef Peeters

Met middenvelder Stef Peeters verliest STVV de man die op het middenveld de lijnen uitzette en die met zijn gave passing en fluwelen traptechniek aan de basis lag van heel wat doelpunten. Met tien assists groeide hij niet voor niets uit tot de assistkoning van de Kanaries, een type speler dat ze tot op heden missen.



Ook uitkijken naar: Samuel Asamoah

Na zijn passage bij Eupen en OHL krijgt het voormalige jeugdproduct van de Aspire Academy een herkansing bij de Kanaries waar hij met zijn vista, speloverzicht en degelijke passing mogelijk het verlies van Peeters en Gerkens voor een stuk kan compenseren. Er ligt zo alleszins veel druk op zijn frèle schouders.



Door onze STVV-watcher Philip Kevers Samuel Asamoah. © photo news.

2. AA Gent Grootste aanwinst: Franko Andrijasevic

Inzet van een clash tussen Standard en AA Gent. Koos uiteindelijk voor de Buffalo's en is met zijn 4 miljoen euro de duurste aanwinst aller tijden. Gehaald voor zijn scoringsvermogen, zijn gestalte en zijn rust aan de bal. Moet in de rug van Sylla voor meer présence zorgen en vooral voor goals. Hoopt na de titel en de beker met HNK Rijeka - hij werd in Kroatië uitgeroepen tot speler van het jaar - nu in de Ghelamco Arena dé smaakmaker te worden en volgend seizoen de Champions League in te mogen.



Grootste verlies: Thomas Foket

Nog steeds onder contract bij AA Gent - Foket verlengde zelfs tot 2019 - , maar noodgedwongen een halfjaar aan de kant na een hartoperatie. Omdat de onderhandelingen over Dennis Odoi zijn afgesprongen, heten de alternatieven op rechts: Birger Verstraete, Dejaegere, Kalu en eventueel zelfs Matton. Stuk voor stuk jongens die verdedigend nog (veel) te stappen te zetten hebben. Gent hoopt dus best dat Foket snel terug de oude is.



Ook uitkijken naar: Nicolas Raskin

Amper 16, maar talent te over. Liet Anderlecht achter zich omdat hij bij AA Gent wél mag meetrainen met de A-kern. Charmeerde tijdens de voorbereiding: vista, techniek en lef - gedraagt zich alsof hij al jaren in eerste klasse speelt. "We moeten eigenlijk vergeten hoe jong hij is", aldus Vanhaezebrouck. Raskin, een centrale middenvelder, popelt intussen van ongeduld. Onthoud zijn naam.



Door onze AA Gent-watchers Niels Poissonnier en Rudy Nuyens



Franko Andrijasevic. © photo news. Nicolas Raskin. © photo news.

KV Oostende - Moeskroen (20u): 1. KV Oostende Grootste aanwinst: Nicolas Lombaerts

Wordt na een jaar bankzitten bij Zenit door Oostende nog niet helemaal wedstrijdfit geacht, maar zal ongetwijfeld een enorme versterking zijn centraal achterin. Had met zijn ervaring en maturiteit in Marseille er wellicht al voor gezorgd dat KVO geen vier domme tegendoelpunten had geslikt.



Grootste verlies: Landry Dimata

Het vertrek van de polyvalente Adam Marusic zal zich laten voelen, toch zal KV Oostende Landry Dimata het meest missen. De 19-jarige spits scoorde vorig seizoen waar nodig en zal vanuit Wolfsburg vermoedelijk vaststellen hoe KVO dit seizoen minder vlot de weg naar het net zal vinden.



Ook uitkijken: naar Emmanuel Banda

19-jarig Zambiaans talent dat KV Oostende boven FC Porto verkoos. Maakte in de voorbereiding een goeie indruk en kreeg al speelminuten in Marseille. Koos na tussenkomst van Bwalya Kalusha voor de kustploeg, bij wie hij dit seizoen wel eens de revelatie kan worden.



Door onze KV Oostende-watcher Tomas Taecke Nicolas Lombaerts. © photo news. Emmanuel Banda kreeg geel tegen Marseille. © belga.