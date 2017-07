Leko gaat roteren: "Het systeem waarin we spelen, is niet het belangrijkste"

Tomas Taecke

29/07/17 - 13u23

© belga.

Pal tussen de twee Europese matchen tegen Basaksehir in opent Club Brugge vandaag de competitie op Lokeren, geen makkelijke opdracht na het teleurstellende resultaat van woensdag. Met het oog op de return in Turkije geeft Ivan Leko op Daknam dan ook enkele spelers rust.

Zo is het aannemelijk dat Refaelov en Dennis aan de kant blijven. Izquierdo heeft ritme nodig en mag hopen op een basisplaats, terwijl Vanaken de aangewezen vervanger is van Refaelov. Perbet en Mechele moeten na hun zwakke prestatie mogelijk plaats ruimen voor Vossen en Simons in het 3-4-3-systeem dat wellicht onveranderd blijft.



Club mist Wesley, Mera en Poulain. Die laatste hoopt dinsdagochtend mee te reizen naar Istanbul. "Op elk moment moeten we de analyse maken wie fit is of niet", zei Leko gisteren. "We hebben nog enkele weken tijd nodig om fysiek top te zijn. Het systeem waarin we spelen, is niet het belangrijkste. We verdedigen sowieso met tien spelers en een keeper, terwijl we met zes mensen willen aanvallen. Dan is het geen kwestie of we met twee of drie mensen centraal achterin spelen. Belangrijker dan het systeem is ons doel, en dat is winnen met het soort voetbal dat we willen spelen."



Opvallend: na niet-selecties tegen Bilbao en Basaksehir behoort Anthony Limbombe opnieuw tot de groep. De vleugelspits was uit de gratie van Leko gevallen, maar de plooien lijken nu weer gladgestreken.