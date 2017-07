Heeft Ochoa nu zes vingers aan één hand of niet? Maak kennis met de nieuwe (cult)keeper van Standard

Frank Dekeyser

29/07/17 - 11u26

© rv.

'Mexico is the shit.' Guillermo Ochoa (32) houdt van zijn land en van zoveel meer. De Standard-doelman legt uit vanwaar zijn krullen komen, waarom hij altijd tequila in huis heeft én hij vertelt het verhaal van de zes vingers. Een kennismaking met de nieuwe cultdoelman van de Rouches.

Benito (lacht) "Onze labrador toen ik nog in Mexico woonde. Honden zijn als familie voor mij. Ik voel het aan zoals een broer hebben. Ik mis hem. We hadden twee honden. Benito en Frodo, ze zijn helaas alle twee overleden. Mijn dochter heeft nu ook een hondje. Hij heet Lolo en hij zal snel naar België verhuizen." #1año 14.8k Likes, 88 Comments - Guillermo Ochoa (@yosoy8a) on Instagram: " #1año"

Krullenbol "Krulletjes. Ik heb ze ooit afgeknipt op mijn dertigste verjaardag, maar... Weet je eigenlijk waarom ik lange krullen heb? Toen ik debuteerde bij Club América, waren we met vier keepers. Ze hadden allemaal lang haar. Ik niet. Ze zeiden me: als je wilt meetrainen met ons, moet je je haar laten groeien. Sindsdien kent iedereen me met mijn krullen." © photo news.

Memo "Die bijnaam komt van Guillermo, zo simpel kan het soms zijn. In Mexico wordt iedereen met die naam 'Memo' genoemd. Mijn tweede voornaam is Francisco en dan kan je Paco zeggen. Sinds ik klein ben, is het 'Memo, kom'. Dus ik denk er eigenlijk niet meer over na." © photo news.