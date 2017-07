Belgische profclubs betaalden vorig jaar enorm bedrag aan makelaars

TL

Vorig jaar hebben de 24 profclubs van het Belgisch voetbal makelaars 45,5 miljoen euro betaald. Dat blijkt uit een audit van de Pro League, de koepel van 16 eersteklassers en 8 tweededivisieclubs, die de krant De Tijd kon inkijken.

De Pro League meldt voor het jaar 2016 een gezamenlijke nettowinst van 20,8 miljoen euro, op 504,4 miljoen euro inkomsten. De makelaars romen 10 procent van de clubinkomsten af. Van de transferinkomsten (115,7 miljoen) streken ze vorig jaar 21,9 miljoen euro op aan commissies op transfers, of een vijfde van alle inkomsten uit transfers voor dat jaar.



Daarnaast krijgen de makelaars ook nog een percentage op de spelerslonen (23,5 miljoen). Mochten de spelers hun makelaar dat zelf moeten betalen, zoals de officiële afspraak is, dan zou dat bedrag van hun nettoloon afgaan. Om fiscale redenen betalen de clubs in plaats van de spelers dat bedrag.