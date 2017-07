Is Vanaken écht te soft voor de top? "Ik begrijp dat mensen denken dat ik niet alles geef"

Stephan Keygnaert

Een nieuw seizoen, een nieuwe kans voor Hans Vanaken (in augustus 25) om éindelijk te worden wat mínstens in zijn voeten schuilt: de sleutelfiguur van Club Brugge. Maar willen het hoofd en het karakter mee? Is Vanaken - onder Leko een bankzitter momenteel - echt te soft voor de top? Onze analist Marc Degryse houdt van de voetballer Vanaken en legt zich niet neer bij de vooroordelen - Marc trok naar Brugge om het vuur aan de lont te steken, en hij deed zijn verdomde best.