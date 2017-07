Niet enkel Oulare en co, maar ook deze man stal (even) de show tijdens seizoensopener

TL

Geoffry Hairemans, Stallone Limbombe, Reda Jaadi, Ivan Obradovic, Alexandru Chipciu of Sofiane Hanni: ze joegen gisteravond tijdens de seizoensopener van de Jupiler Pro League tusen Antwerp en Anderlecht allemaal voorzetten de zestien in. Maar dé beste voorzet kwam misschien wel uit de tribune.



Een supporter van de thuisploeg zocht en vond zijn vijf seconden van roem toen een bal in de tribune belandde. De man hield het leer even bij en dus greep Anderlecht-linksachter Obradovic toch maar even een ander exemplaar. Toen de Serviër echter op het punt stond om in te werpen, gooide de fan de bal perfect richting het hoofd van de verdediger. Obradovic zag dat net op tijd en kopte de bal nog keurig door. Een gênant moment vermeden...