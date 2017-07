TT: AA Gent naarstig op zoek naar verdedigers (nu ook toptarget twijfelt) - Benteke naar Nederland? - "4 opties om Neymar te vervangen"

De voetbalredactie

De toekomst van Neymar blijft voorlopig nog onzeker. Paris Saint-Germain trekt al weken aan de Braziliaan, die een transferclausule van 222 miljoen euro in zijn contract heeft staan. Als PSG met dat duizelingwekkende bedrag over de brug komt, heeft Barcelona drie vervangers op het oog, meldt de Mirror. Philippe Coutinho is de beoogde opvolger van Neymar. Liverpool heeft een prijskaartje van 111 miljoen euro om de nek van zijn sterspeler gehangen, een bedrag dat bij een transfer van Neymar bespreekbaar is voor Barcelona. Het zou Coutinho meteen de op één na duurste voetballer ook maken. Andere namen die in Barcelona rondzingen zijn die van Eden Hazard (wat niet te verwachten valt), Angel Di Maria (mogelijk betrokken in de deal) en Dele Alli.

AA Gent zoekt naar verdedigende versterking

Offensief heeft AA Gent keuze zat en ook op het middenveld zijn er voldoende mogelijkheden, maar dat kan niet gezegd worden over de verdediging. Gigot, Mitrovic, Asare. Ziedaar de nog steeds rammelende en krappe defensie van de Buffalo's - Gershon en De Smet, zowat de enige twee opties in de breedte, zijn momenteel out. "We zijn op zoek gegaan naar extra verdedigers, want we vonden dat er iets moest bijkomen", aldus Hein Vanhaezebrouck. "We hadden een aantal goede pistes, maar om de een of andere reden lukten die niet. Spijtig, want we wilden wel een financiële inspanning doen.



AA Gent greep al naast Denis Odoi en Jordi Vanlerberghe, maar leek met de 1-voudige Tunesische international Dylan Bronn (22) dan toch een eerste target binnen te halen. Maar intussen vroeg Bronn bedenktijd. "Eerstdaags weten we meer. Gaat het niet door, dan moeten we andere spelers vinden, want wie nu in de verdediging staat, is zeker van zijn plaats."