Dendoncker, Kums en Trebel: nog geen 'match made in heaven' tegen pokerende Bölöni

Pieter-Jan Calcoen en Stijn Joris

28/07/17 - 22u40

"Het sterkste middenveld in járen", toeterden sommigen op voorhand. Wel, dat bleek niet tegen Antwerp. Dendoncker, Kums en Trebel: nog geen match made in heaven.

De bijnaam van Kara Mbodj luidt niet zomaar 'King Kara' - hij zegt altijd en overal wat hij denkt. Soms zal dat eens juist zijn, soms eens fout, maar vandaag konden we de Senegalees geen ongelijk geven toen hij op het halfuur Adrien Trebel, die zich wederom niet aanbood, de levieten las. Het middenveld van Anderlecht - nochtans een driehoek - draaide voor rust vierkant. Op papier was Leander Dendoncker, gevolgd door Manchester United, de meest defensieve pion, met voor zich Trebel en ook nog Kums, de meest vooruitgeschoven man. Drie jongens - met allen heel veel kwaliteiten, daar kan geen discussie over bestaan - die de vrijheid kregen om van positie te wisselen, zolang elke zone maar ingevuld was. Klonk aantrekkelijk. Het plan was om voor verrassing te zorgen. Het zorgde voor wanorde. Paars-witte chaos. Nu eens schoof Dendoncker in, dan weer Trebel en Kums probéérde wel de ploeg aan het voetballen te krijgen, maar het liep, vooral in creatief opzicht, niet zoals verhoopt. Ook al omdat er al te vaak misverstanden en technische mankementen waren. Defensief bleef het middenveld wel overeind - power, loopvermogen en inzicht hebben die mannen op overschot. Gelukkig kwam Sofiane Hanni vanop links geregeld naar binnen gekropen om offensief bij te springen. Het maakte dat Anderlecht toch af en toe eens kon dreigen in de eerste helft. Wat daarentegen niet hielp, was de dramatische prestatie van Teodorczyk, de onzichtbaarheid van Chipciu en het goeie blok en het grote hart van Royal Antwerp FC. Na de pauze was er beterschap. De passing was meer verzorgd en Kums kwam meer aan de bal - da's altijd goed nieuws. Kortom: er zat meer lijn in, de mogelijkheden namen toe, maar het was niet de schuld van het Anderlecht-middenveld dat Bolat zo sterk was. De driehoek kan absoluut béter functioneren dan vandaag. Maar gezien het potentieel van de drie acteurs kan dat alleen maar een kwestie van tijd zijn, toch? Misschien volgende week al...

Oulare en Arslanagic meteen in de basis: Bölöni pokert met succes

Laszlo Bölöni is niet vies van een spelletje poker. Dino Arslanagic tekende woensdag pas, Oulare donderdag. De Roemeen smeet zijn twee nieuwe troeven met slechts één training in de benen meteen op tafel. Gewaagde zet. Bölöni deed ongetwijfeld een telefoontje naar zijn landgenoot Rednic om te peilen naar de paraatheid van Arslanagic. Oulare, die liep er nog niet vlijmscherp bij, maar ze hadden er bij Anderlecht hun klauwen meer dan vol mee. De kolos ging net iets meer dan een uur mee. Hij deed wat hij kon, woog, ging duels aan en probeerde te kaatsen. Gevaarlijk werd hij niet, maar Kara had voor één keer zijn luchtduels niet op voorhand gewonnen. Eens halverwege de tweede helft was het vat af bij Oulare. Bölöni liet hem nog eventjes in het rood gaan, maar greep dan in. Dequevy mocht het boeltje nog wat meer oppoken. Jaadi nam voorin de positie van Oulare in. Het lichtgewicht had alle moeite van de wereld in de punt. Antwerp verloor zijn aanspeelpunt en moest steeds meer achteruit.



Arslanagic bleef al die tijd achterin rustig overeind. Hij verdedigde vooruit, stapte gepast in en neutraliseerde op die manier een erg matige Teodorczyk. Het moet gezegd, met Dylan Batubinsika heeft hij een uitstekend rustpunt aan zijn zijde. De Fransman bleef altijd in positie en paste zich aan als Arslanagic ging doordekken. Toen Bölöni in de slotfase N'Diaye en Koné inbracht en duidelijk koos voor pompen of verzuipen, kwamen er nog steeds geen barsten in dat centrale duo. Anderlecht kwam met heel veel moeite aan kansjes en kon bovendien op een uitstekende Bolat in doel rekenen. Zo haalde Bölöni meer dan zijn gram. Zijn pokerzetten waren succesvol en leverden Antwerp een onverhoopt puntje op. De mini-stunt was een feit.