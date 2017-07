"Je kunt er misschien niet mee naar play-off I, maar wel altijd naar de oorlog"

Door: redactie

29/07/17 - 10u30

Benson, Nakamba en Lukebakio. © PHOTO NEWS.

Onze clubwatchers Na Antwerp en Anderlecht gisteren trappen ook vandaag nog acht teams hun nieuwe seizoen in de Jupiler Pro League op gang. Uiteraard ondergingen alle spelerskernen de nodige veranderingen; onze clubwatchers laten dan ook hun licht schijnen over hun respectievelijke teams:

LOKEREN - CLUB BRUGGE (18u) Samy Kehli © photo news. LOKEREN

GROOTSTE AANWINST... Samy Kehli

Vond Lokeren eindelijk haar opvolger voor Hans Vanaken? De gestalte heeft Sami Kehli met z'n 1m91 alvast mee, de goeie voetjes ook. Kehli heeft ongetwijfeld potentieel en kwaliteiten, maar zal sowieso nog stappen moeten zetten om het ook op het hoogste niveau te kunnen waarmaken.



GROOTSTE VERLIES... Geen

Ja, we zouden hier de naam van Ayanda Patosi kunnen zetten. Maar die ruwe diamant is helaas niet geslepen geraakt op Daknam. Het goudklompje blonk veel te weinig en bleek achteraf slechts van bladgoud te zijn. De mentaliteit van de Zuid-Afrikaan liet veel te vaak te wensen over en dus kunnen we niet van een groot verlies spreken.



OOK UITKIJKEN NAAR... Robin Söder

Robin Söder liet al mooie dingen zien in de voorbereiding, ook al miste hij een groot deel door blessures. De vraag is of de aanvaller een plaatsje gaat vinden in het elftal van Kristinsson. Als De Sutter 100 procent fit is en De Ridder z'n vormcurve meteen hoge pieken scheert, wordt het zoeken naar een positie om Söder in te passen. Naast Söder is het ook reikhalzend uitkijken naar de eerste minuten van Juan Pablo Torres. "Dat gaat écht een goede voetballer worden", dixit Kristinsson.



Marvelous Nakamba. © belga. CLUB BRUGGE

GROOTSTE AANWINST... Marvelous Nakamba

Een vervanger van Simons die eindelijk een vervanger is, al is het voorlopig nog een beetje zoeken voor de Zimbabwaan. Balafpakker die dit seizoen net als bij Vitesse Arnhem na verloop van tijd zou moeten kunnen uitgroeien tot een vaste waarde en sterkhouder op het middenveld.



GROOTSTE VERLIES... José Izquierdo

Nu nog in Brugge, maar begin september zo goed als zeker bij een Europese topclub. Maakte Club in 2016 kampioen en zal met zijn flitsen, goals en assists ongetwijfeld gemist worden in de aanvalslinie van de Bruggelingen.



OOK UITKIJKEN NAAR... Emmanuel Dennis

Kan volgens ploeggenoten op termijn doen wat Izquierdo de voorbije twee seizoenen heeft gebracht. Liet een behoorlijke indruk in de voorbereiding en was trefzeker tegen Basaksehir. Moet wel nog rustiger worden aan de bal en betere keuzes maken, wil hij straks in de voetsporen van de Colombiaan treden.



Door onze Club-watchers Wouter Devynck en Tomas Taecke Emmanuel Dennis © photo news.

RACING GENK - WAASLAND-BEVEREN (20u) Marcus Ingvartsen © photo news. RACING GENK

GROOTSTE AANWINST... Marcus Ingvartsen

De topschutter van de Deense competitie is met een prijskaartje van om en bij de vijf miljoen euro de toptransfer van KRC. Hij werkt momenteel nog een lichte conditionele achterstand weg, maar heeft ontegensprekelijk een neus voor goals. Aan Pozuelo, Trossard en Schrijvers om hem assists te leveren.



GROOTSTE VERLIES.... Mathew Ryan

De Australische doelman moest na een uitleenbeurt terug naar Valencia dat hij vervolgens weer verliet voor het Engelse Brighton. De doelman presteerde in de Luminus Arena op een hoog niveau. Of het grote talent Jackers of zijn landgenoot Vukovic een gelijkaardig niveau kan halen, is nog maar de vraag.



OOK UITKIJKEN NAAR... Manuel Benson

De kleine vinnige buitenspeler kwam over van Lierse. Het jonge talent liet zich vorig seizoen al opmerken in play-off 2. Hij neemt nu de fakkel over van Boëtius. Samen met Trossard, Schrijvers en Pozuelo beschikt Genk over vier creatieve spelers. Stuivenberg wrijft zich ongetwijfeld in de handen met al dat aanvallend geweld in de rangen. Manuel Benson. © getty.

© photo news. WAASLAND-BEVEREN

GROOTSTE AANWINST... Ryota Morioka

Konichiwa! Ryota Morioka moet dé aanwinst van Waasland-Beveren worden. Niet moeilijk natuurlijk, aangezien ze voor de rest enkel de jonge Jur Schryvers en Joachim Van Damme (pas volgend jaar speelgerechtigd) aantrokken. Los daarvan is Morioka -duurste transfer uit de clubgeschiedenis- geen pannenkoek. Acht goals in de Poolse Ekstraklasa vorig seizoen, wil hij die cijfers graag verbeteren in ons land. In de voorbereiding viel hij op met enkele uitstekende assists.



GROOTSTE VERLIES... Steeven Langil

Zeggen dat hij in z'n eentje Waasland-Beveren in eerste klasse hield, is er misschien wat over, maar z'n gouden doelpunt tegen Moeskroen leverde W-B wel drie o zo broodnodige punten op. Ook tegen Eupen zorgden zijn rushes voor drie punten. De beste Langil gaat hard gemist worden, de luie Langil -die we helaas ook vaak zagen- veel minder.



OOK UITKIJKEN NAAR... Jur Schryvers

Hij moet de opvolger worden van Laurent Jans op rechtsback. 20 pas, maar "binnen maximum twee jaar een goede eersteklassespeler", volgens trainer Philippe Clement. Die bracht hem mee van de Brugse beloften. Liet in de voorbereiding zien dat hij zowel voetbaltechnisch als qua mentaliteit uit het juiste hout gesneden is. Benieuwd wanneer we hem voor het eerst aan het werk zullen zien.



Door onze Waasland-Beveren-watcher Michaël Vergauwen Jur Schryvers (rechts) © photo news.

EUPEN - ZULTE WAREGEM (20u) Moussa Diallo © photo news. EUPEN

GROOTSTE AANWINST... Moussa Diallo

In de lagere reeksen scoorde Diallo aan de lopende band. Tot 33 stuks vorig seizoen met Kelmis. De 26-jarige Senegalese Belg uit Verviers debuteert in eerste klasse. Wordt hij een laatbloeier? Zekerheid daaromtrent is er niet, maar met zijn vijf goals in de oefenmatchen is hij al de 'chouchou' op Kehrweg.



GROOTSTE VERLIES... Henry Onyekuru

Henry - omdat vader Onyekuru fan was van Thierry Henry - werd in zijn eerste seizoen ei zo na topschutter. Zijn 22 goals waren doorslaggevend voor het behoud van Eupen; zijn snelheid en vaardigheid een lust voor het oog. Meneer Weiler, laat ons verder genieten van zijn sprankelende bevliegingen.



OOK UITKIJKEN NAAR... Eric Ocansey

De overbuur van Henry Onyekuru op de flank van het aanvallend compartiment werd vorig seizoen afgeremd door een blessure. De Ghanees wordt volgende maand 20. Dat hij een actie kan maken én afronden heeft hij al bewezen. Of hij de flitsende rol van Henry kan overnemen is een andere zaak. Benieuwd of het lukt.



Door onze Eupen-watcher Alain Ronsse Eric Ocansey © photo_news.

Julien De Sart © photo news. ZULTE WAREGEM

GROOTSTE AANWINST... Julien De Sart

Koppelt uitstekende voeten aan recuperatievermogen. Prototype voetballer waar Francky Dury graag mee werkt. Moet een gouden duo vormen met Fredrik Oldrup Jensen. Gehuurd van Middlesbrough.



GROOTSTE VERLIES....­ Mbaye Leye­

Love him or hate him, maar Essevee 'verloor' zijn topschutter (16 goals) en aanvoerder. Piepkuikens Ivan Saponjic en Aaron Leya Iseka (beiden 19) wacht een loodzware erfenis.



OOK UITKIJKEN NAAR..­. Grigoris Kastanos­/Peter Olayinka

Cypriotische wonderbo­y, gehuurd van Juvent­us. Staat bekend om z­ijn ongelofelijke tec­hniek. Amper zestien toen h­ij als international debuteerde tege­n de Rode Duivels. Ook Peter Olayinka - verrassend snel, technische prima en fysiek sterk - kan een revelatie worden. Peter Olayinka. © belga.

CHARLEROI - KV KORTRIJK (20u30) Dodi Lukebakio © belga. CHARLEROI

GROOTSTE AANWINST... Dodi Lukebakio

Vorig seizoen stond Anderlecht Harbaoui tijdelijk af. Nu Lukebakio. Met meer rentabiliteit? Als het klopt dat de 19-jarige flankaanvaller zijn zotte kuren heeft afgeleerd - zo zegt hij toch - dan kan deze campagne voor hem, onder de kundige leiding van Felice Mazzu, het seizoen van de doorbraak worden.



GROOTSTE VERLIES... Damien Marcq

Mehdi Bayat had er blijkbaar niet op gerekend dat zijn broer Mogi een transfer naar Gent zou regelen voor Marcq. De gedelegeerd bestuurder van Sporting Charleroi was er immers van uitgegaan dat zijn nooit aflatende sterkhouder op het middenveld zou blijven. Of was het tussen broers part of the game?



OOK UITKIJKEN NAAR... Marco Ilaimaharitra

Een naam om vast te zetten onder een toets van je laptop. Belangrijker voor de club is of de 22-jarige Franse ex-jeugdinternational naam zal maken als opvolger van Marcq. Ilaimaharitra sukkelt met een enkel. Even geduld dus, voor we hem kunnen beoordelen, al is het wel zo dat Mehdi Bayat zich zelden vergist.



Door onze Charleroi-watcher Alain Ronsse Marco Ilaimaharitra © belga.