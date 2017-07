Opener Antwerp-Anderlecht gaat gewoon door: situatie rond stadion goedgekeurd

Door: redactie

28/07/17 - 13u50

© Rv.

De openingswedstrijd van de Jupiler Pro League tussen Antwerp en Anderlecht (20u30) gaat door zoals gepland. Er waren nog twijfels door de bouw van de nieuwe tribune op de Bosuil, maar bij de laatste controle van de politie, brandweer en Binnenlandse Zaken werden geen onregelmatigheden vastgesteld.

"Vanmiddag vond de controleronde plaats van de politie, brandweer en Binnenlandse Zaken. Zoals verwacht doorstonden we deze controle, en kan de wedstrijd van vanavond tegen RSC Anderlecht gewoon doorgaan zoals gepland", klinkt het bij Antwerp.



De overheidsdiensten namen het stadion, dat grondig onder handen wordt genomen, dinsdagmiddag al een eerste keer onder de loep. Het stamnummer één moest tegen vanavond nog een aantal zaken in orde brengen en is daar dus in geslaagd.