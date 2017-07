Is de Bosuil er klaar voor? Op deze bouwwerf wordt straks onze vaderlandse competitie afgetrapt

MDB

28/07/17 - 11u53 Bron: VTM

video

Nieuwe competitie, nieuwe ambities. Eindelijk is Antwerp verlost van het vagevuur in tweede klasse. Omdat de club nog wil groeien, willen ze in Antwerpen dan ook een gloednieuwe hoofdtribune uit de grond stampen. Die nagelnieuwe tribune zal wel pas eind september kunnen gebruikt worden, waardoor de Bosuil nu meer weg heeft van een bouwwerf dan van een voetbalstadion.



Hoewel het niet ideaal is om Anderlecht te ontvangen op de eerste wedstrijd van het nieuwe seizoen in de Jupiler Pro League maken ze zich bij Antwerp sterk dat er geen problemen zijn. "Antwerp is optimistisch dat de match van vanavond kan doorgaan", liet VTM-journaliste Soetkin Desloovere weten.