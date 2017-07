Minder pv's overgemaakt aan Voetbalcel tijdens afgelopen seizoen

Door: redactie

Er werden het afgelopen seizoen minder processen-verbaal overgemaakt aan de Voetbalcel van de FOD Binnenlandse Zaken over incidenten in de marge van wedstrijden van de Jupiler Pro League (D1A) en de Proximus League (D1B). Dat schrijft La Dernière Heure vandaag. Het ging vorig jaar om 1.070 pv's, het aantal stadionverboden dat werd uitgesproken is wel quasi hetzelfde gebleven, aldus financieel directeur van de Voetbalcel Cathy Van den Berghe.

Op dit moment mogen 870 mensen het stadion niet meer in, en er zijn nog 300 andere procedures lopende. Die cijfers zijn vrij stabiel gebleven in vergelijking met de afgelopen jaren. In totaal werd voor ongeveer 535.400 euro aan boetes uitgeschreven voor onruststokers in en rond de stadions.



"Ondanks de middelen die werden ingezet en de controles, slagen we er niet in om het fenomeen uit te roeien" van het gebruik van pyrotechnische objecten in de stadions, aldus Cathy Van den Berghe. "Die zeer gevaarlijke objecten worden steeds kleiner en steeds gemakkelijker te verstoppen." Ze "veroorzaken soms onherstelbare lichamelijke schade", aldus Van den Berghe, die benadrukt dat de strijd tegen het fenomeen ook dit seizoen een prioriteit blijft.