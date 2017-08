Alle hoogtepunten uit de JPL herbekijken via HLN Instant Replay? Nasrien legt uit hoe dat kan

Door: redactie

25/08/17 - 17u35

video Dit seizoen tilt Het Laatste Nieuws de live verslaggeving van de matchen in de Jupiler Pro League naar een nóg hoger niveau. Je kan als voetbalfan LIVE tijdens (en tot een uur na) de matchen alle betwistbare fases, rode kaarten en goals meteen herbekijken met HLN Instant Replay.

HOE KAN JIJ DEZE VIDEO'S BEKIJKEN?



1. Installeer of open de gratis HLN app op je smartphone.

2. In de LIVE verslaggeving bij elke wedstrijd vind je een groene knop 'HLN Instant Replay', waar je de beelden tot een uur na de wedstrijd kan herbekijken.

3. Worden er op dit moment geen wedstrijden gespeeld? Activeer alvast je toegang en surf naar www.hln.be/goals met je smartphone. Het bekijken van HLN Instant Replay video's is enkel mogelijk op smartphones.



Het is ook mogelijk om PUSHBERICHTEN te ontvangen bij elk nieuw video hoogtepunt. Daarvoor ga je in de app naar 'instellingen' (klik rechtsonder op 'menu' en vervolgens rechtsboven op het tandwieltje) en selecteer je de club(s) van je voorkeur.



GRATIS VOOR ABONNEES



HLN Instant Replay video's zijn gratis te bekijken door abonnees van Het Laatste Nieuws. Wie geen abonnee is, kan eenmalig een seizoenspas kopen voor een introductieprijs van €4 i.p.v €7,99. Deze is aan te kopen via sms - er is geen betaalkaart nodig - en de seizoenspas is geldig voor de rest van het seizoen, inclusief play-offs.